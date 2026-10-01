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▲李多慧擺「浪子踢球」的姿勢時，腿一踢拖鞋直接飛出去。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

中國安徽花鼓燈舞蹈的「閃身步」教學影片近日在全網瘋傳，引發大量模仿潮。而韓籍啦啦隊女神李多慧也跟上了這一波熱潮，在今（1）日於社群分享自己跳閃身步的片段，竟在「浪子踢球」的招式中，一踢腿直接把拖鞋踢飛，多個搞怪模樣讓粉絲笑翻直呼：「看起來像酒醉。」李多慧在今日於社群分享模仿「閃身步」的影片，只見她綁著馬尾、穿著白色平口上衣與寬褲，在人群超多的大街與馬路上，就開始了舞蹈，將「閃身步」、「浪子踢球」、「風擺柳碎步」、「獅子回頭」、「車水步」、「狗熊哆嗦毛」等步驟做得維妙維肖，就連口訣也不忘超大聲的唸出來。其中在「浪子踢球」的動作中，李多慧擺好姿勢腿一踢，拖鞋竟然直接飛出去，讓李多慧整個大傻眼，驚呆的望向鏡頭。而在最後的「狗熊哆嗦毛」中，她還跟著片中教學念著：「嚕嘟匡嚕嘟匡嚕嘟嘟嘟匡」，然後就在大街上邊拍手邊搖擺亂晃，搞笑模樣讓大家笑翻。李多慧的文中，經紀人則表示沒人強迫李多慧，完全是本人自己想做，還偷偷爆料在現場拍攝覺得很丟臉。而剪輯則由李多慧親自負責，自己也忍不住邊剪邊笑。李多慧影片不到1小時就狂吸4.3萬按讚，紛紛笑翻表示：「叫妳模仿，不是叫妳超越」、「諧星魂上身的多慧」、「最後怎麼看起來像酒醉。」