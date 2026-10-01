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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（1）日以4：3險勝味全龍，晉級季後賽只差一步。獅隊守護神鍾允華今日奪下本季第33救援成功，超越2021年陳韻文的32次，寫下獅隊隊史新紀錄，亦是聯盟最年輕達成30次救援成功的投手。獅隊本季剩下3場比賽，若鍾允華都有登板取得救援成功，將追平2022年後勁（Bradin Hagens）的單季36次，並列中職史上第2多。鍾允華今日賽前保有32次救援成功，已經追平獅隊單季新高，此役前8局獅隊與龍隊戰成平手，9局上獅隊突破龍隊牛棚，邱智呈超前比分的高飛犧牲打，取得4：3領先。9局下鍾允華登板關門，先三振劉俊緯，但被劉基鴻敲安，又對郭天信投出保送，面對得點圈危機，鍾允華連續解決陳子豪、李凱威，驚險替球隊守成，獅隊最終1分險勝，鍾允華進帳本季第33次救援成功。鍾允華今日拿下第33次救援成功，正式打破陳韻文在2021年球季創下的單季32次救援成功隊史紀錄。此外，鍾允華在9月24日奪下單季第30次救援成功，以22歲362天之齡寫下中職史上最年輕單季30次救援成功的紀錄。加上今日達成33次救援成功的鍾允華，中職共有5位單季達成33次以上的救援成功的投手，前4人分別是2017年陳禹勳（37次）、2022年後勁（36次）、2014年米吉亞（Miguel Mejia，35次）以及2010年庫倫（Ryan Cullen，34次）。獅隊今年還剩下3場例行賽，若鍾允華都有登板且拿下救援成功，有望挑戰史上第2多的單季36次救援成功。鍾允華現年23歲，高中畢業於高苑工商，2022年中職選秀落選後，鍾允華前往台東大學磨練，並於2024年再次挑戰中職選秀，於第3輪受到獅隊指名，去年在一軍出賽25場，拿下1勝1敗、5次中繼成功，防禦率4.68。本季鍾允華被教練團賦予終結者的角色，他也不負眾望，繳出破隊史紀錄的表現，連獅隊總教練林岳平都公開拉票，盼子弟兵能奪下新人王。