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▲汶汶發文感謝好姐妹們的陪伴，以及粉絲們的支持。（圖／翻攝自汶汶IG@jessie.02.21）

中信兄弟啦啦隊PS女孩汶汶（王敬汶），在今年6月的一場私人拍攝活動中，遭一名狂粉持刀攻擊，造成脖頸割傷，當場送醫治療並停工休養。而時隔3個多月後，她在9月底回歸球場應援，並於今（1）日發長文吐露心境，表示首秀跳到腳抽筋，還自嘲：「體力絕對變差了許多。」汶汶在今日發文透露回歸球場應援的心境，她表示最開心的就是一回歸，球隊就讓她跳好跳滿，「也讓我馬上感受到休息的這三個月，體力絕對變差了許多哈哈哈哈，甚至還跳到腳抽筋了。」不過她也高興的說，能再次站上球場跟大家應援，就是一件很幸福的事。汶汶也感謝中信兄弟應援團團長白哥，讓她可以在賽後跟大家說話，表示自己這3個月經歷了很多，「面對生死、經歷休養與復健，也慢慢調適自己的心理狀態。」她坦承這3個月很不容易，但很幸運身邊有貼心的姐妹們陪伴，給了她很大力量跟信心，並表示網路上的鼓勵都有收到，「也是因為收到了這麼多溫暖的祝福，讓我相信這樣的事情只是個案。這個世界上，還是有很多很多善良的人。」汶汶表示這些溫暖都是讓她一步一步走過來、回到自己喜歡工作崗位的力量，並在最後感謝大家：「謝謝你們，謝謝你們一直都在。」粉絲們看到汶汶堅強的模樣，也忍不住感動表示：「謝謝妳的堅強和努力，請放心，我們會一直在！回來就好，辛苦了」、「繼續發光發熱開心每一天。」