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杜拜航空副機師可能用何種武器攻擊機師？

為何飛機需要配備斧頭？

為什麼機上允許放置如此危險的工具？

杜拜航空（Flydubai）客機空中喋血事件震驚全球，副機師持武器攻擊機師，導致飛機急墜5千公尺，在機師流血後奮力打開駕駛艙，讓乘客前來壓制副機師，才保存了機上一百多人的性命。究竟副機師為何有武器能攻擊機師？以色列總理納坦雅胡指出兩種可能性，專家也點出需釐清武器是否是機上備用的緊急破門斧。根據CNN報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，關於杜拜航空客機疑遭企圖劫持案中，涉案襲擊者如何取得攻擊機師的武器，他認為有兩種可能性。根據納坦雅胡的說法，副機師在登機前可能不需要通過金屬探測門。他在接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時表示：「乘客會通過金屬探測門，但我不太確定機師是否每次都需要。因此，他當時可能攜帶了刀具或斧頭。」另一種可能，則是他使用了機上現有的斧頭。納坦雅胡指出：「他可能是從這架飛機上可能配備的器材中取得的應急破門斧」；但他補充，目前正在對此進行調查，尚無法下結論。CNN資深安全分析師凱耶姆（Juliette Kayyem）向CNN表示，從報導中來看，該名印度籍機師在飛機上所受的傷勢顯示，攻擊者使用的武器絕非小型刀具。她補充說，調查人員需要釐清駕駛艙襲擊事件中究竟使用了何種武器，以及該武器是否是機上備用的緊急救援斧。至於目前副機師襲擊背後的動機為何？調查人員目前仍試圖釐清該名未公開身分的阿曼籍嫌犯攻擊同機機師的動機。阿拉伯聯合大公國正調查此暴力事件是否與「恐怖主義活動」有關。以色列總理納坦雅胡向CNN主播史休托（Jim Sciutto）表示，現在斷定伊朗是否參與其中還為時過早，隨後他向《福斯新聞》提到，該名涉案襲擊者「曾接受伊斯蘭極端主義洗腦」。使用了何種武器？機上乘客及多位官員皆指稱機師遭到了「刺傷」。雖然調查人員尚未公布有關武器的任何細節，但納坦雅胡表示機師遭到刺傷，或是被斧頭攻擊。飛機上的斧頭主要用途，是協助機組人員應對正常通道受阻的情況。如果側壁、天花板隔板、洗手間內襯或其他封閉區域後方起火，機組人員可以使用斧頭破開隔層並深入火源，以便直接將滅火器噴向受災區域。在發生墜機或嚴重緊急狀況後，斧頭也能派上用場。它可以幫助機組人員清理殘骸、切斷受損結構，或是在正常艙門及逃生路線受阻時闢出替代出口。此外，它也能用來清除妨礙乘客疏散、或阻礙機組人員操作關鍵飛航系統的障礙物。有鑑於可能需要使用該工具的種種情境，航空監管機構將斧頭視為緊急救援裝備的重要一環。背後的考量在於缺乏該工具所帶來的危險，特別是在處理隱蔽火源、受損結構或通道受阻時，遠大於機組人員可能濫用該工具的潛在風險。因此，根據國際航空安全法規，該斧頭被列為法定強制配備的緊急裝備之一。不過，乘客則不得在隨身手提行李或託運行李中攜帶斧頭。駕駛艙內的斧頭屬於飛機應急裝備的一部分，不被視為乘客行李。