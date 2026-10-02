中央氣象署表示，東北季風增強，今（2）日北台灣、東北部降雨增多，宜蘭、基隆北海岸慎防較大雨勢；周日（10月4日）短暫趨緩後，下周一（10月5日）另一波東北季風再增強，北部高溫降至26度、低溫只剩20度，彩雲颱風則將北轉遠離，對台灣無直接影響。
今天天氣：東北季風增強 北台灣注意大雨
10月2日今天的天氣，東北季風增強及影響，迎風面降雨增加，宜蘭降雨時間較長、範圍較大，且有局部大雨發生的機率，桃園以北、花蓮降雨機率增加，也有局部或零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨，而且可能出現局部較大雨勢，午後請留意天氣變化。
溫度方面，桃園以北及宜蘭白天高溫下降，桃園以北及東半部高溫約28至31度，新竹以南32至33度，感受仍偏熱，中午前後局部紫外線可達過量等級，外出請注意防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫普遍在23至27度。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為西南風，東北季風增強及影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：全台多雲到晴 午後山區零星陣雨
10月3日明天的天氣，東北季風稍減弱，風向仍為偏東北風，迎風面降雨範圍稍減，大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭地區並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以南地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：下周東北季風更強 北部剩20度
氣象署提及，周日降雨短暫趨緩，僅東半部有局部短暫雨，不過下周一開始，新一波東北季風增強，北台灣、東半部降雨機率又提高，基隆北海岸、宜蘭慎防較大雨勢，下周三逐漸趨緩。
氣溫方面，受到東北季風影響，明天至周六高溫略降，北部、東半部28至32度，中南部32至33度，下周一的東北季風更強，因此北部白天高溫進一步下降，整天只有26度，空曠地區早晚低溫只剩20至21度，中南部日夜溫差大，秋天的感受越來越明顯。
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10月2日今天的天氣，東北季風增強及影響，迎風面降雨增加，宜蘭降雨時間較長、範圍較大，且有局部大雨發生的機率，桃園以北、花蓮降雨機率增加，也有局部或零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨，而且可能出現局部較大雨勢，午後請留意天氣變化。
溫度方面，桃園以北及宜蘭白天高溫下降，桃園以北及東半部高溫約28至31度，新竹以南32至33度，感受仍偏熱，中午前後局部紫外線可達過量等級，外出請注意防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫普遍在23至27度。
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為西南風，東北季風增強及影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：全台多雲到晴 午後山區零星陣雨
10月3日明天的天氣，東北季風稍減弱，風向仍為偏東北風，迎風面降雨範圍稍減，大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭地區並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以南地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
氣象署提及，周日降雨短暫趨緩，僅東半部有局部短暫雨，不過下周一開始，新一波東北季風增強，北台灣、東半部降雨機率又提高，基隆北海岸、宜蘭慎防較大雨勢，下周三逐漸趨緩。
氣溫方面，受到東北季風影響，明天至周六高溫略降，北部、東半部28至32度，中南部32至33度，下周一的東北季風更強，因此北部白天高溫進一步下降，整天只有26度，空曠地區早晚低溫只剩20至21度，中南部日夜溫差大，秋天的感受越來越明顯。