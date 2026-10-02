2026年名古屋亞運即將步入尾聲，中華隊1日再靠3個項目拿牌，單日進帳2銀1銅，因為阿拉伯聯合大公國單日拿下2面金牌，中華隊排名下降至第16，連續3天下滑，但獎牌數也正式突破40面。攤開歷屆歷史，中華隊自1994年廣島亞運後，已經連續9屆達標單屆40面獎牌。
網球男雙率先奪銅 輕艇、射箭又收銀牌
儘管亞運剩下為數不多項目，但中華隊仍有出賽紀錄，首先是網球男雙何承叡、許育修4強賽不敵韓國組合，仍為中華隊收下一面銅牌，接著過不久輕艇激流男子單人C艇傳來好消息，輕艇好手吳融政以總和時間119.09秒拿下銀牌，最後是射箭隊複合弓男子個人張正韋，決賽145：149不敵韓國好手，最終也收下銀牌。
中華隊單日雖未有金牌進帳，但2銀1銅入袋不無小補，總獎牌數來到3金12銀27銅，總獎牌數正式突破40面、來到42面，排名下滑2名變成第16。
拳擊、《英雄聯盟》都打進金牌戰 3組人馬有望爭金
亞運剩下最後3天賽程，中華隊主要項目集中在未來2天，包含拳擊項目林郁婷、陳念琴、電競《英雄聯盟》都打進金牌戰，明天3組人馬有望爭金，此外女雙、混雙2組人馬，也全數打進4強，都有機會持續堆疊獎牌。
另外，明天登場的壓軸戲碼跆拳道，打頭陣的女子49公斤級，17歲好手王婕菱同樣具備奪牌條件，以及反曲弓男子團體賽，由「湯包」湯智鈞率領鄭祥輝、林子翔也將出賽。
✨名古屋亞運10/1各國獎牌排行榜：
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儘管亞運剩下為數不多項目，但中華隊仍有出賽紀錄，首先是網球男雙何承叡、許育修4強賽不敵韓國組合，仍為中華隊收下一面銅牌，接著過不久輕艇激流男子單人C艇傳來好消息，輕艇好手吳融政以總和時間119.09秒拿下銀牌，最後是射箭隊複合弓男子個人張正韋，決賽145：149不敵韓國好手，最終也收下銀牌。
中華隊單日雖未有金牌進帳，但2銀1銅入袋不無小補，總獎牌數來到3金12銀27銅，總獎牌數正式突破40面、來到42面，排名下滑2名變成第16。
拳擊、《英雄聯盟》都打進金牌戰 3組人馬有望爭金
亞運剩下最後3天賽程，中華隊主要項目集中在未來2天，包含拳擊項目林郁婷、陳念琴、電競《英雄聯盟》都打進金牌戰，明天3組人馬有望爭金，此外女雙、混雙2組人馬，也全數打進4強，都有機會持續堆疊獎牌。
另外，明天登場的壓軸戲碼跆拳道，打頭陣的女子49公斤級，17歲好手王婕菱同樣具備奪牌條件，以及反曲弓男子團體賽，由「湯包」湯智鈞率領鄭祥輝、林子翔也將出賽。
✨名古屋亞運10/1各國獎牌排行榜：
|名次
|國家
|金牌🥇
|銀牌🥈
|銅牌🥉
|獎牌數
|1
|中國
|154
|71
|63
|288
|2
|日本
|59
|79
|79
|217
|3
|韓國
|30
|30
|53
|113
|4
|烏茲別克
|16
|21
|19
|56
|5
|伊朗
|12
|17
|13
|42
|6
|泰國
|12
|11
|15
|38
|7
|巴林
|11
|5
|5
|21
|8
|印度
|10
|22
|32
|64
|9
|哈薩克
|9
|19
|36
|64
|10
|北韓
|7
|8
|9
|24
|14
|台灣
|3
|12
|27
|42
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