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網球男雙率先奪銅 輕艇、射箭又收銀牌

拳擊、《英雄聯盟》都打進金牌戰 3組人馬有望爭金

名古屋亞運10/1各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 154 71 63 288 2 日本 59 79 79 217 3 韓國 30 30 53 113 4 烏茲別克 16 21 19 56 5 伊朗 12 17 13 42 6 泰國 12 11 15 38 7 巴林 11 5 5 21 8 印度 10 22 32 64 9 哈薩克 9 19 36 64 10 北韓 7 8 9 24 14 台灣 3 12 27 42

2026年名古屋亞運即將步入尾聲，中華隊1日再靠3個項目拿牌，單日進帳2銀1銅，因為阿拉伯聯合大公國單日拿下2面金牌，中華隊排名下降至第16，連續3天下滑，但獎牌數也正式突破40面。攤開歷屆歷史，中華隊自1994年廣島亞運後，已經連續9屆達標單屆40面獎牌。儘管亞運剩下為數不多項目，但中華隊仍有出賽紀錄，首先是網球男雙何承叡、許育修4強賽不敵韓國組合，仍為中華隊收下一面銅牌，接著過不久輕艇激流男子單人C艇傳來好消息，輕艇好手吳融政以總和時間119.09秒拿下銀牌，最後是射箭隊複合弓男子個人張正韋，決賽145：149不敵韓國好手，最終也收下銀牌。中華隊單日雖未有金牌進帳，但2銀1銅入袋不無小補，總獎牌數來到3金12銀27銅，總獎牌數正式突破40面、來到42面，排名下滑2名變成第16。亞運剩下最後3天賽程，中華隊主要項目集中在未來2天，包含拳擊項目林郁婷、陳念琴、電競《英雄聯盟》都打進金牌戰，明天3組人馬有望爭金，此外女雙、混雙2組人馬，也全數打進4強，都有機會持續堆疊獎牌。另外，明天登場的壓軸戲碼跆拳道，打頭陣的女子49公斤級，17歲好手王婕菱同樣具備奪牌條件，以及反曲弓男子團體賽，由「湯包」湯智鈞率領鄭祥輝、林子翔也將出賽。