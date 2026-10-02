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美國國債殖利率從20多年來的最高水準稍微回落，美股10月第一個交易日收復了早盤的跌幅，終盤小幅上漲。綜合《CNBC》等外媒報導，當天10年期美國公債殖利率盤中一度觸及5.344%的高點，為2002年以來的最高水平，30年期公債殖利率也升至24年來的最高，後來就分別下跌5個基點和3個基點。資產管理與投資顧問公司「KKM Financial」執行長基爾伯格（Jeff Kilburg）表示，債券市場有些疲軟，自從聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）在傑克遜霍爾會議上暗示可能升息後，短短18個交易日內，債券價格就波動了50個基點。市場可能認為，此次升息只是暫時的，但前提是伊朗問題能夠找到解決方案。1日收盤，美股道瓊工業指數微漲20.51點或0.04%，收50926.56點；標普500指數小漲14.91點或0.19%，收7666.45點；那斯達克指數略升10.53點或0.039%，收26871.60點；費城半導體指數漲幅較為明顯，上漲200.38點或1.59%，收12829.00點。報導指出，當殖利率下降時，股市往往會上漲。然而，油價的進一步攀升，可能抑制了股市的過熱情緒。由於華爾街正在評估美國總統川普（Donald Trump）針對美伊戰爭的下一步行動、是否會在期中選舉後再採取更多攻勢，週四國際油價漲勢再起。當天，國際布蘭特原油期貨價格上漲4.4%，每桶收在102.31 美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨價格則上漲 2.7%，每桶收在92.87美元。