我是廣告 請繼續往下閱讀

美國再次大幅強化中東軍事部署，有美媒最新報導指出，五角大廈正向中東增派第3個航空母艦打擊群，並同步調派更多海軍陸戰隊兵力，新增人數最多可能達到1萬人，預計這些部隊將於11月底抵達。根據《華爾街日報》引述美國官員消息，美軍「西奧多・羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航空母艦已離開聖地牙哥，正前往美軍中央司令部負責的中東作戰區，與航母同行的還包括整個航母打擊群。此外，「馬金島號」兩棲戒備群（Makin Island Amphibious Ready Group）也已出發，搭載第13海軍陸戰隊遠征部隊（13th MEU）。目前，中東已有「林肯號」（USS Abraham Lincoln）與「華盛頓號」（USS George Washington）2個航母打擊群。若華盛頓號屆時仍留在當地，待羅斯福號抵達後，美軍將形成3個航母打擊群同時部署中東的態勢。分析認為，此次部署可能預示著美國準備升級對伊朗的戰爭。美國政府官員透露，川普總統預計將在11月美國期中選舉後，再次開始轟炸伊朗。報導指出，市場已受到美國派遣第3艘航母、最多1萬名增援部隊的消息影響，國際油價10月1日明顯上漲，布蘭特原油期貨價格上漲4.4%，每桶收在102.31 美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨價格則上漲 2.7%，每桶收在92.87美元，反映市場對中東衝突升級、能源供應風險的擔憂。美國正面臨是否重新對伊朗採取軍事行動的抉擇，而新增的航母、軍艦與兵力，將使美軍在區域內具備更大的軍事調度能力。至於這些兵力最終會被用於威懾、支援現有任務，或進一步投入作戰，仍取決於接下來的外交與軍事發展。原文連結：