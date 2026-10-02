最新天氣預報出爐！氣象專家吳德榮指出，今（2）日起至週日水氣增多，北部與東半部轉為局部短暫雨，氣溫略降。下週一東北季風再增強，北台灣將明顯降溫轉涼並有較大雨勢。此外，第26號輕度颱風「彩雲」朝日本東方海面移動，未來強度持續增強、範圍擴大，但對台灣無直接影響。
🟡今起水氣增多北東轉雨！北部山區防較大雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（2）天至下週日（4）水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨，山區午後亦有局部短暫降雨機率；今、明兩天北部山區及東北部有較大雨勢。氣溫方面，北、東氣溫略降，中南部白天仍偏熱，各地早晚略偏涼。今日各地區平地氣溫：北部22至33度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至34度。
氣象署補充表示，今（2）日受東北季風增強影響，臺灣東北部地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率；大臺北地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，桃園及東部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨。
🟡下週一東北季風增強！北台灣氣溫明顯下降
吳德榮指出，下週一（5）、下週二（6）東北季風增強，氣溫明顯下降，北台灣轉涼，但他特別強調「與大陸冷氣團還差得遠」。降雨方面，下週一迎風面轉有雨，並有較大雨勢；下週二水氣漸減，迎風面降雨隨之減少。
到了下週三（7）、下週四（8），迎風面轉為多雲時晴，背風面晴朗穩定，白天體感舒適，但清晨氣溫很低，日夜溫差大；山區午後及東半部偶有局部短暫降雨機率。
🟡彩雲颱風持續增強擴大！偏北朝日本不侵台
針對颱風動態，吳德榮引述氣象署路徑潛勢預測圖指出，第26號輕度颱風「彩雲」位於關島北方海面，未來有轉北進行的趨勢，朝日本東方海面前進，強度持續增強，範圍也在擴大。
最新歐洲模式系集模擬顯示，「彩雲」將發展為大型颱風，模擬路徑大致以偏北機率最高，對臺灣無直接侵襲機率。不過模式仍會持續調整其不確定性，後續發展仍需保持觀察。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（2）天至下週日（4）水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨，山區午後亦有局部短暫降雨機率；今、明兩天北部山區及東北部有較大雨勢。氣溫方面，北、東氣溫略降，中南部白天仍偏熱，各地早晚略偏涼。今日各地區平地氣溫：北部22至33度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至34度。
氣象署補充表示，今（2）日受東北季風增強影響，臺灣東北部地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率；大臺北地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，桃園及東部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨。
吳德榮指出，下週一（5）、下週二（6）東北季風增強，氣溫明顯下降，北台灣轉涼，但他特別強調「與大陸冷氣團還差得遠」。降雨方面，下週一迎風面轉有雨，並有較大雨勢；下週二水氣漸減，迎風面降雨隨之減少。
到了下週三（7）、下週四（8），迎風面轉為多雲時晴，背風面晴朗穩定，白天體感舒適，但清晨氣溫很低，日夜溫差大；山區午後及東半部偶有局部短暫降雨機率。
🟡彩雲颱風持續增強擴大！偏北朝日本不侵台
針對颱風動態，吳德榮引述氣象署路徑潛勢預測圖指出，第26號輕度颱風「彩雲」位於關島北方海面，未來有轉北進行的趨勢，朝日本東方海面前進，強度持續增強，範圍也在擴大。
最新歐洲模式系集模擬顯示，「彩雲」將發展為大型颱風，模擬路徑大致以偏北機率最高，對臺灣無直接侵襲機率。不過模式仍會持續調整其不確定性，後續發展仍需保持觀察。