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美國總統川普再度向伊朗發出強硬警告。隨著美伊談判陷入僵局，川普最新表示，如果伊朗被查出與一架飛往以色列的客機遭劫持事件有關，美國將對伊朗進行「非常猛烈」的打擊；與此同時，他也首度公開鬆口，不排除在11月3日美國期中選舉後重新加大對伊朗的轟炸行動。綜合《美聯社》等外媒報導，川普當地時間1日在白宮接受媒體詢問時，被問及杜拜航空疑似遭劫機的事件，是否發現伊朗涉入等等。對此，川普表示，美國正在調查，依照目前掌握的情況，他認為伊朗可能與事件有關，若最終證實涉及德黑蘭，美國將對伊朗採取「非常猛烈」的打擊。除了這項警告之外，川普同日接受《TIME》雜誌訪問時，也針對美伊談判釋放更強硬訊號，強調伊朗提出的最新和平方案，並不足以讓他接受，如果無法達成符合美方要求的協議，待11月初美國期中選舉後，不排除重新加大對伊朗的轟炸力道，但沒有透露美軍將轟炸哪些目標。川普並聲稱，他拒絕了伊朗提出重新開放荷姆茲海峽的提議，因為德黑蘭提出的建議還不夠好。川普的最新表態，與美軍近期加強中東軍事部署的動向不謀而合，《華爾街日報》引述美國官員消息，美軍「西奧多・羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航空母艦已離開聖地牙哥，正前往中東作戰區，與航母同行的還包括整個打擊群，相關消息已引發市場對中東衝突可能重新升級的擔憂。原文連結：