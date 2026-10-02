美國總統川普再度向伊朗發出強硬警告。隨著美伊談判陷入僵局，川普最新表示，如果伊朗被查出與一架飛往以色列的客機遭劫持事件有關，美國將對伊朗進行「非常猛烈」的打擊；與此同時，他也首度公開鬆口，不排除在11月3日美國期中選舉後重新加大對伊朗的轟炸行動。
綜合《美聯社》等外媒報導，川普當地時間1日在白宮接受媒體詢問時，被問及杜拜航空疑似遭劫機的事件，是否發現伊朗涉入等等。對此，川普表示，美國正在調查，依照目前掌握的情況，他認為伊朗可能與事件有關，若最終證實涉及德黑蘭，美國將對伊朗採取「非常猛烈」的打擊。
除了這項警告之外，川普同日接受《TIME》雜誌訪問時，也針對美伊談判釋放更強硬訊號，強調伊朗提出的最新和平方案，並不足以讓他接受，如果無法達成符合美方要求的協議，待11月初美國期中選舉後，不排除重新加大對伊朗的轟炸力道，但沒有透露美軍將轟炸哪些目標。
川普並聲稱，他拒絕了伊朗提出重新開放荷姆茲海峽的提議，因為德黑蘭提出的建議還不夠好。
川普的最新表態，與美軍近期加強中東軍事部署的動向不謀而合，《華爾街日報》引述美國官員消息，美軍「西奧多・羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航空母艦已離開聖地牙哥，正前往中東作戰區，與航母同行的還包括整個打擊群，相關消息已引發市場對中東衝突可能重新升級的擔憂。
原文連結：
Trump says Iran will be hit ‘very hard’ if it is behind copilot who tried to crash flight to Israel
Trump says "I don't think you could ever have peace" with Iran, threatens post-midterm attacks
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除了這項警告之外，川普同日接受《TIME》雜誌訪問時，也針對美伊談判釋放更強硬訊號，強調伊朗提出的最新和平方案，並不足以讓他接受，如果無法達成符合美方要求的協議，待11月初美國期中選舉後，不排除重新加大對伊朗的轟炸力道，但沒有透露美軍將轟炸哪些目標。
川普並聲稱，他拒絕了伊朗提出重新開放荷姆茲海峽的提議，因為德黑蘭提出的建議還不夠好。
川普的最新表態，與美軍近期加強中東軍事部署的動向不謀而合，《華爾街日報》引述美國官員消息，美軍「西奧多・羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航空母艦已離開聖地牙哥，正前往中東作戰區，與航母同行的還包括整個打擊群，相關消息已引發市場對中東衝突可能重新升級的擔憂。
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