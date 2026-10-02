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▲安心食品發布重大訊息說明，個資外洩事件源於委外廠商平台遭不當存取，已要求修補且對財務無重大影響。（圖／翻攝自公開資訊觀測站）

知名連鎖速食「摩斯漢堡」驚傳民眾個資外洩！不少消費者反映消費後接獲詐騙電話與電子郵件。母公司安心食品（1259）發布重大訊息證實，指經查為「委外廠商平台」出現漏洞導致資料遭第三方不當存取。公司已要求廠商修補，並強調官方 MOS 訂餐 APP 安全無虞，財務業務不受影響。近期不少民眾反映，在摩斯漢堡消費後疑似遭到個資外洩，甚至接獲詐騙集團打來的電話與電子郵件騷擾。對此，摩斯漢堡母公司安心食品（1259）1 日發布重大訊息回應，坦言近日確實接獲少數消費者通報，指出有第三方疑似不當取得資料，並試圖聯繫消費者進行詐騙。針對個資外洩的原因，安心食品調查後說明，本次疑似發生資料外流的系統平台，是由委外廠商所營運管理，並非安心食品自有的「MOS 訂餐 APP」系統。安心食品特別強調，公司自有的 APP 系統運作一切正常且防護嚴密，消費者可不必過度恐慌。成立於 1990 年的安心食品（1259）為東元餐飲集團旗下的上櫃旗艦企業，除了經營全台數百家門市的「摩斯漢堡（MOS Burger）」外，集團旗下亦涵蓋等知名餐飲品牌。作為國內連鎖速食龍頭之一，其資安防禦標準與用戶資料安全自然備受市場與消費者高度矚目。安心食品指出，事件發生後已於第一時間啟動資安應變機制，並嚴格責成委外廠商立即進行系統修補與改善。同時，公司也在官網與 APP 顯眼位置加強反詐騙提醒宣導。目前評估該事件對公司財務及業務均無重大影響，未來將大幅強化對委外廠商的資安控管，以保障消費者權益。