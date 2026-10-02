美國總統川普（Donald Trump）再度談及台灣半導體企業赴美投資一事。他在接受知名雜誌《TIME》專訪時表示，有「偉大的台灣晶片公司」正在美國投資5000億美元，但並未說出公司名稱。
《TIME》當地時間1日刊出，川普9月28日在白宮接受專訪的完整內容，談到美國經濟成長時，川普表示，目前大量資金正投入美國，除了AI之外，汽車、製藥及科技產業也帶來大筆投資。
川普在談到企業投資時提到蘋果，隨後又說：「偉大的台灣晶片公司正在投資5000億美元」，接著又談到輝達執行長黃仁勳，以及其它科技產業的投資。
由於台積電近年持續擴大美國布局，外界因此將川普所說的「台灣晶片公司」與台積電聯繫在一起。不過，川普在這次專訪中，並未直接點名台積電，因此目前無法確認5000億美元是否就是台積電單一公司的投資金額。
台積電近年持續加碼美國投資，已在亞利桑那州推動晶圓廠、先進封裝及研發等布局。近期也有外媒引述知情人士報導，稱該公司正在評估於美國德州進行投資，擴大美國晶片產能，並分析德州的區位優勢。
川普則將台灣晶片企業的投資，與蘋果、汽車及製藥業的大筆資金投入並列，作為美國吸引企業投資、推動經濟成長的例子。
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川普在談到企業投資時提到蘋果，隨後又說：「偉大的台灣晶片公司正在投資5000億美元」，接著又談到輝達執行長黃仁勳，以及其它科技產業的投資。
由於台積電近年持續擴大美國布局，外界因此將川普所說的「台灣晶片公司」與台積電聯繫在一起。不過，川普在這次專訪中，並未直接點名台積電，因此目前無法確認5000億美元是否就是台積電單一公司的投資金額。
台積電近年持續加碼美國投資，已在亞利桑那州推動晶圓廠、先進封裝及研發等布局。近期也有外媒引述知情人士報導，稱該公司正在評估於美國德州進行投資，擴大美國晶片產能，並分析德州的區位優勢。
川普則將台灣晶片企業的投資，與蘋果、汽車及製藥業的大筆資金投入並列，作為美國吸引企業投資、推動經濟成長的例子。