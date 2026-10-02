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▲周揚青素顏近況公開。（圖／翻攝自小紅書）

中國網紅周揚青多年來一直以有話直說的個性吸引許多粉絲，更是大方承認自己有整形，日前她在小紅書跟粉絲交流近況時，被誇是「抗老神顏」，沒想到她卻直率回應「我臉現在都有點饅化了還腫！」周揚青日前在小紅書公開自己去上海出差的影片，其中一段是她素顏敷面膜，一邊對著鏡頭做出各種表情的畫面，因此許多粉絲誇她是「抗老神顏、一點都沒下垂。」沒想到周揚青接下來的回應卻跌破大家眼鏡，她自爆自己其實醫美做太多了，因此被後遺症攻擊中，「你確定嗎？我臉都有點饅化了還腫」，對自己外型要求超高的她，直率回應瞬間掀起許多網友大讚「有夠誠實，就是喜歡周揚青這樣。」「饅化」是近年在討論醫美時會用到的說法，意指過度追求臉蛋圓潤，因此往臉頰填充或是施打膠原蛋白，導致原本漂亮有線條的臉頰變成腫脹，至於周揚青做太多醫美導致饅化一事，她並未公開自己做了哪些療程。