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北台灣兩階段降溫！入秋最強東北季風下周抵達：一口氣降20度

第一波東北季風，對今、明（2日、3日）兩天影響最大，不過預計強度偏弱，只有讓北部高溫稍降

▲下周將迎來更強的東北季風，北部白天高溫將顯著下滑至26度左右。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

第二波東北季風，將在下周初抵達，粉專強調「這次就有感了，預期是今年入秋以來最強」，下周北部、宜花將全面下探20度關卡

南北天氣兩樣情！雙北、宜蘭今轉雨變天「中南部仍偏熱」

▲（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

隨著東北季風增強，今（2）日北台灣、東部率先降溫轉雨，根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，，提醒民眾留意天氣狀況。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北台灣將面臨二階段降溫，在天氣炎熱許久後，終於要有東北季風抵達台灣，根據預報未來幾天將拆成2波抵達。，還不會有明顯轉涼，桃園以北、宜花則呈現陣雨天氣。不過台灣颱風論壇提到，，加上陣雨天氣，濕涼感受預期更顯著。根據預報顯示，下周東北風，可能一口氣讓北台灣向夏季說再見了。同時，台灣颱風論壇也公布今日6小時定量降水預報，但台灣颱風論壇提到，中南部因為處在背風面的狀況下，屆時東北季風強度，還不足以讓背風面也變天，預計中南部天氣還是偏熱，下星期以後，將呈現南北天氣兩樣情的景象。