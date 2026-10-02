杜拜航空（Flydubai）一架飛往以色列的客機，日前驚傳駕駛艙內暴力事件，副機師涉嫌持刀攻擊機長、控制飛機，所幸被乘客及時制伏，飛機最終緊急降落在沙烏地阿拉伯。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲稱，這名副機師曾接受「伊斯蘭激進思想灌輸」。
根據《路透社》報導，納坦雅胡1日接受美媒訪問時表示，按照目前掌握的個人資料，這名副機師接受過伊斯蘭激進思想灌輸，有明顯的輕生傾向。
這起事件發生在9月30日，杜拜航空一架從杜拜飛往特拉維夫（Tel Aviv）的航班，正在飛越沙烏地阿拉伯上空時，副機師涉嫌刺傷機長，但機長即便受傷，仍設法打開駕駛艙門，讓乘客可以進入制止攻擊行為，隨後由機上其它飛行員控制飛機，最後轉降沙烏地阿拉伯的塔布克（Tabuk Airport）。
據悉，飛機在事件發生後，曾於不到30秒內，急降超過1萬4000英尺，機上共有超過170人，所幸最終安全降落，避免造成更大傷亡。
對於外界關注的伊朗因素，納坦雅胡則回應，現在判斷副機師與伊朗存在聯繫，為時還太早，他將在幾天之內確定此事，包含他是否受到其他組織指使、是否存在更廣泛的恐怖攻擊計畫等等。
阿聯酋方面也已啟動調查，將釐清這起事件是否涉及恐攻、事前策劃。
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