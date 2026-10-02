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聖安東尼奧馬刺隊當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）今（2）日在訓練營結束後明確表示，他絕對不會加入其他超級巨星的行列去代言運動博弈平台，並直言看到其他球員為此宣傳感到「非常難過」。而在今年夏天，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）才剛和預測市場平台Polymarket簽署代言協議。當被記者問及是否會考慮分食日益龐大的運動博弈大餅時，這位22歲的法國巨星給出了堅定的答覆：「絕對不會，我永遠不會這麼做。說實話，看到有些球員推廣博弈，我覺得非常難過。每個人都可以做自己想做的事，但我絕對不參與。」文班亞馬進一步解釋了他目前選擇商業合作夥伴的標準。他表示：「過去，金錢確實是一個考量因素，但現在不再是了。我曾拒絕過比現在還要豐厚許多的酬勞，只因為那些代言不符合我的價值觀。現在我只想推廣那些能帶來良好影響力、能讓我傳遞正確訊息與價值觀的事物。顯然地，我們賺了數百萬美元，但賺錢不是我們最大的影響力；我們最大的力量是『啟發他人』。我希望能以正面的方式帶來啟發，這是我能做到最強大的事。」文班亞馬的這番發言，恰逢聯盟中多位重量級球星積極投入博弈產業。就在數周前，詹姆斯剛結束與DraftKings的合作，轉而與預測市場平台Polymarket合作，據報導該合約每年價值高達1500萬美元（宣傳主要聚焦於美式足球）。此外，杜蘭特（Kevin Durant）是FanDuel的品牌大使及Kalshi的投資人；「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）同樣是Kalshi的股東；而三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）則在2023年成為塞爾維亞Superbet的品牌大使。根據NBA現行的勞資協議（CBA），聯盟允許球員與運動博弈運營商建立合作關係或持有少量股權，唯一限制是球員不得宣傳與「NBA賽事本身」相關的賭博活動。剛在生涯第三個賽季率領馬刺隊闖入NBA總冠軍賽的文班亞馬，絕對有底氣拒絕博弈產業的鉅額合約。上個賽季他不僅連續三年稱霸聯盟阻攻榜、全票當選年度最佳防守球員，更在年度MVP票選中高居第三。即將迎來生涯第四季的他，近期與馬刺隊簽下了為期五年、總價值高達2.52億美元的頂薪延長合約。在商業領域，他也與Nike達成了包含專屬簽名鞋款的續約協議，並擔任頂級精品路易威登（Louis Vuitton）的品牌大使。文班亞馬正透過堅守個人價值觀，打造與運動博弈徹底切割的頂級商業版圖。