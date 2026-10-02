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聖安東尼奧馬刺隊當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）不僅在球場上展現驚人天賦，在球場外也堅持嚴格的道德標準。他近日公開表態，絕對不會代言運動博弈或預測市場平台，並直言看到其他NBA球員為此宣傳感到「非常難過」。他的經紀團隊更透露，為了維持對下一代的正面影響力，文班亞馬甚至拒絕了所有碳酸飲料的代言邀約。雖然文班亞馬在今年夏天正式成為Nike的簽名鞋代言人，並擔任路易威登（Louis Vuitton）的品牌大使以及《NBA 2K27》的封面人物，但他與經紀團隊對合約的選擇極度謹慎。他的共同經紀人梅賈納（Jeremy Medjana）在接受《The Athletic》採訪時明確劃出了道德底線：「我們不會把他的形象與可口可樂這類汽水品牌綁在一起。他們都想要簽下他，但維克多（Victor）絕對不會代言汽水，因為他不想危害孩子們的健康。」這份對社會責任的堅持，也延伸到了近期在全美引發爭議的運動博弈與預測市場產業。相較於詹姆斯（LeBron James）近期與預測市場平台Polymarket簽下據傳高達1500萬美元的合約，以及「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）加盟Kalshi平台，文班亞馬明確拒絕與這類產業掛鉤。「絕對不會，我永遠不會這麼做，」文班亞馬在週四受訪時堅定表示：「說實話，看到有些球員推廣博弈，我覺得非常難過。每個人都可以做自己想做的事，但我絕對不參與。」事實上，這類預測市場平台目前正面臨嚴格的法律檢視，紐約州檢察長上週才剛對Polymarket提起訴訟，指控其經營非法賭博業務，而Kalshi在今年稍早也同樣遭到該州起訴。儘管文班亞馬曾在2023年與Fanatics簽署紀念品代言協議（該公司雖有體育博弈業務，但文班亞馬僅參與實體紀念品推廣，未涉足博弈領域），但他強調，自己評估贊助商的首要條件是雙方價值觀是否契合。「過去金錢確實是一個考量因素，但現在不再是了，」文班亞馬說道：「我曾拒絕過比現在還要豐厚許多的酬勞，只因為那些代言不符合我的價值觀。現在我只想推廣那些能帶來良好影響力、能讓我傳遞正確訊息與價值觀的事物。」「顯然地我們賺了數百萬美元，但這不是我們最大的優勢，」文班亞馬總結道：「我們最大的力量是啟發他人，而我們可以選擇帶來正面或負面的啟發。我希望能以正面的方式帶來啟發，這是我能做到最強大的事。」