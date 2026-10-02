連鎖速食摩斯漢堡爆發個資外洩，許多消費者接獲詐騙訊息！摩斯急發公告澄清絕不要求線上儲值。專家提醒，詐騙集團多結合「假中獎」釣魚，民眾務必牢記「不點連結、不給OTP」自保。若不幸受害，律師指出，依《個資法》規定，無明確財損者最高可求償2萬元，若遭騙取巨款則可依法請求「全額賠償」。
🟡摩斯緊急發布防詐公告！切勿提供帳戶資訊
面對個資外洩引發的詐騙疑慮，摩斯漢堡特此發布官方公告澄清，強調公司絕不會以電話通知消費者提供任何個人銀行帳號及信用卡資訊，亦不會要求線上操作信用卡儲值，或要求前往 ATM 操作解除與變更付款方式。
摩斯漢堡提醒，民眾接獲可疑電話或 Email 應保持警覺，切勿提供任何金融資料或點擊不明連結。若接獲疑似詐騙電話，可撥打摩斯客服專線 0800-208-128 或警政署 165 反詐騙專線進一步查證。
🟡詐騙手法變形！防詐兩大關鍵動作保血汗錢
警政署指出，詐騙集團取得個資後，常結合「假中獎通知」等變形話術寄發釣魚郵件，誘使受害者點擊看似真實的偽造網站（如將官方 gov.tw 結尾改為相似網址）。
當受害者在假網站輸入個人資料與信用卡卡號後，會收到手機 OTP 驗證碼。警方強調，守住血汗錢有兩大關鍵動作：第一是「不點擊不明連結」，認明政府機關網站結尾必定為 gov.tw；第二是「絕不透露 OTP 驗證碼」！OTP 等同交易授權碼，一旦輸入送出，信用卡隨即會遭到國外大額盜刷。
🟡受害者如何自保？律師：最高可求償2萬元
若因企業個資外洩而導致權益受損，消費者該如何求償？道理聯合法律事務所主持律師呂柏寬先前受訪指出，依《個人資料保護法》第 28 條規定，被害人若不易證明實際損害額，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件 500 元以上、2 萬元以下計算現金賠償。
此外，若民眾因企業個資外洩而不幸遭詐騙集團騙走巨款，依《個資法》「損害填補原則」，受害者可依法要求企業與詐騙集團連帶賠償「實際損失的全額金額」，完全不受 2 萬元上限限制。律師提醒，受害者應第一時間截圖留存通聯紀錄與對話備份，積極透過消基會或法律途徑爭取應有賠償。
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面對個資外洩引發的詐騙疑慮，摩斯漢堡特此發布官方公告澄清，強調公司絕不會以電話通知消費者提供任何個人銀行帳號及信用卡資訊，亦不會要求線上操作信用卡儲值，或要求前往 ATM 操作解除與變更付款方式。
摩斯漢堡提醒，民眾接獲可疑電話或 Email 應保持警覺，切勿提供任何金融資料或點擊不明連結。若接獲疑似詐騙電話，可撥打摩斯客服專線 0800-208-128 或警政署 165 反詐騙專線進一步查證。
警政署指出，詐騙集團取得個資後，常結合「假中獎通知」等變形話術寄發釣魚郵件，誘使受害者點擊看似真實的偽造網站（如將官方 gov.tw 結尾改為相似網址）。
當受害者在假網站輸入個人資料與信用卡卡號後，會收到手機 OTP 驗證碼。警方強調，守住血汗錢有兩大關鍵動作：第一是「不點擊不明連結」，認明政府機關網站結尾必定為 gov.tw；第二是「絕不透露 OTP 驗證碼」！OTP 等同交易授權碼，一旦輸入送出，信用卡隨即會遭到國外大額盜刷。
🟡受害者如何自保？律師：最高可求償2萬元
若因企業個資外洩而導致權益受損，消費者該如何求償？道理聯合法律事務所主持律師呂柏寬先前受訪指出，依《個人資料保護法》第 28 條規定，被害人若不易證明實際損害額，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件 500 元以上、2 萬元以下計算現金賠償。
此外，若民眾因企業個資外洩而不幸遭詐騙集團騙走巨款，依《個資法》「損害填補原則」，受害者可依法要求企業與詐騙集團連帶賠償「實際損失的全額金額」，完全不受 2 萬元上限限制。律師提醒，受害者應第一時間截圖留存通聯紀錄與對話備份，積極透過消基會或法律途徑爭取應有賠償。