全球知名億萬富豪馬斯克（Elon Musk）重返川普政府核心圈？美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）當地時間週三宣布，成立「子午線專案」（Project Meridian），由馬斯克、科技及政治界人士，共同研究未來戰爭所需的科技與軍事能力，象徵馬斯克在經歷與川普政府的一度決裂後，再次建立正式合作關係。
美國國防部表示，這項專案將以120天為期，目標是重新思考美軍未來可能面對的戰場環境與作戰需求，研究成果預計在2027年1月底前提交國防部。
除了馬斯克之外，美國國防科技公司「Anduril Industries」的創辦人兼執行長拉基（Palmer Luckey）、美國前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）也將參與這項工作。研究範圍涵蓋AI、自主系統、機器人、生物科技，從地下環境延伸至太空等不同戰場領域。
這項任務與馬斯克過去在川普政府主導的政府效率部門（DOGE）不同。馬斯克2025年離開川普內閣後，雙方一度公開決裂，如今重新合作，這次則把焦點放在國防科技與未來戰爭。
據悉，馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX，已與美國政府、國防體系維持密切合作關係，涉及軍事衛星、太空運輸、國防通訊等技術領域，此次他本人更直接參與五角大廈的未來戰爭規劃。
不過，馬斯克目前並非美國國防部官員，也沒有獲得軍事指揮權，這次參與的角色，主要是專案研究並向國防部提出建議，不代表他重新擔任川普政府的正式內閣職務。
對川普而言，馬斯克的回歸也具有特殊意義，2人在2025年曾因政策與政治問題公開交鋒，關係一度降至冰點。如今，馬斯克不僅跟川普一起出現在白宮的AI會議，還再次進入政府高層主導的國防專案，顯示雙方至少在AI、科技及國防等議題上，正在重新展開合作。
原文連結：
Pete Hegseth appoints Elon Musk to US taskforce on future of warfare
Elon Musk to return his attention to government, advise Pentagon on future of war
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除了馬斯克之外，美國國防科技公司「Anduril Industries」的創辦人兼執行長拉基（Palmer Luckey）、美國前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）也將參與這項工作。研究範圍涵蓋AI、自主系統、機器人、生物科技，從地下環境延伸至太空等不同戰場領域。
這項任務與馬斯克過去在川普政府主導的政府效率部門（DOGE）不同。馬斯克2025年離開川普內閣後，雙方一度公開決裂，如今重新合作，這次則把焦點放在國防科技與未來戰爭。
據悉，馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX，已與美國政府、國防體系維持密切合作關係，涉及軍事衛星、太空運輸、國防通訊等技術領域，此次他本人更直接參與五角大廈的未來戰爭規劃。
不過，馬斯克目前並非美國國防部官員，也沒有獲得軍事指揮權，這次參與的角色，主要是專案研究並向國防部提出建議，不代表他重新擔任川普政府的正式內閣職務。
對川普而言，馬斯克的回歸也具有特殊意義，2人在2025年曾因政策與政治問題公開交鋒，關係一度降至冰點。如今，馬斯克不僅跟川普一起出現在白宮的AI會議，還再次進入政府高層主導的國防專案，顯示雙方至少在AI、科技及國防等議題上，正在重新展開合作。
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Pete Hegseth appoints Elon Musk to US taskforce on future of warfare
Elon Musk to return his attention to government, advise Pentagon on future of war