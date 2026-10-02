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首批6727、6728啟程返台 預計今上午抵志航基地

不是舊機改裝 66架均屬全新製造Block 70

新造Block 70結構壽命1.2萬小時 標配APG-83雷達

王定宇：台灣爭取增加備份件、延長保固

我國向美國採購66架全新F-16C／D Block 70戰機，首批2架編號6727、6728的新機已自夏威夷啟程，空軍日前通知媒體，若天候及航程順利，這批戰機由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）全新生產的Block 70預計今（2）日上午飛抵台東志航基地。而針對新機交付時程延宕，民進黨立委王定宇透露，台灣政府已多次向美方爭取補償，希望透過增加初次備份件數量、延長保固等「非現金」方式處理，目前美國政府正與廠商洽談，協商進展順利。空軍以「鳳翔專案」向美國採購66架F-16C／D Block 70戰機，由美國國務院於2019年核准；其中交付的首批2架單座機編號6727、6728，自今年8月17日於美國本土啟程，讓航空迷殷殷期盼，卻在8月下旬抵達夏威夷後在當地停留逾1個月。不過，空軍昨已通知媒體，2架戰機預計2日上午於台東志航基地拍攝戰機飛返畫面，但若遇天候或其他不可抗力因素，仍可能調整時程。儘管傳出戰機將中停的關島當地逢大雨、天候不佳，但應不影響飛行。而軍方也傳出這次將不會特別安排灑水禮等公開歡迎儀式，飛行人員也不會公開受訪，僅開放給媒體拍攝戰機落地、返抵國門的畫面。這批新購戰機與台灣既有F-16A／B經「鳳展專案」升級而成的F-16V有所不同。根據《Defense News》過去報導台灣F-16升級計畫時指出，台灣既有F-16A／B透過升級換裝AN/APG-83主動電子掃描陣列（AESA）雷達、新任務電腦與電子戰等設備；同時，台灣另向美國採購66架「new-build F-16 Block 70/72 aircraft」，也就是另外全新生產的戰機。《Defense News》也曾報導，新加坡與南韓同樣採用升級既有F-16的方式，換裝包括APG-83雷達及新航電系統；相較之下，台灣這66架新購Block 70並非以既有舊機為基礎改裝。洛克希德馬丁則指出，目前F-16 Block 70／72新造機是在南卡羅來納州格林維爾生產。F-16生產線過去位於德州沃斯堡，後來轉移至格林維爾，新生產線自2019年起為外國客戶製造F-16。在機體結構方面，根據洛克希德馬丁官方資料，Block 70／72具有12,000飛行小時的延長結構壽命，比過去生產型F-16增加超過50%；原廠並稱，對多數空軍而言，可提供至少約40年的使用年限。Block 70／72另一項核心裝備，就是Northrop Grumman製AN/APG-83 AESA雷達。根據洛馬公布的Block 70／72規格顯示，新機整合APG-83雷達、升級任務電腦與航電架構、新式座艙顯示器、資料鏈及其他系統，並可搭配適型油箱等裝備。值得注意的是，新造的APG-83雷達不僅新機有，台灣既有F-16A／B升級F-16V時也同樣換裝這款AESA雷達，新加坡與南韓的F-16升級案也採用相同或相近架構。因此，新購Block 70最大的特點在於它從生產階段就是以最新Block 70構型打造，並具備全新機體與12,000小時結構壽命。而針對66架全新F-16V因為新系統整合，導致交機延宕，王定宇昨也在臉書透露，雖然國際軍售規定軍購屬於「政府對政府」交易，即使違約也無罰金項目，但我台灣政府多次向美方爭取和抗議，希望採「非現金」補償方式進行，例如美廠商在提供2年初次備份件時增加件數，或是延長保固時間等。美國政府目前正與美廠商進行洽談，協商過程目前進展順利。