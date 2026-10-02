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隨著芝加哥小熊隊在季後賽外卡戰遭到淘汰，日籍強打鈴木誠也的5年合約也正式走到盡頭。這位現年32歲的外野手將首度投入大聯盟自由球員（FA）市場，不僅被大聯盟官網評為「今冬十大FA球員」第5名，近期更傳出西雅圖水手隊有意出手網羅。根據美國體育網站《Bleacher Report》記者札克·巴克利（Zach Buckley）的最新報導，西雅圖水手隊正積極尋找能填補阿羅薩雷納（Randy Arozarena，將投入FA市場）離隊空缺的強打者。巴克利指出：「包含多倫多藍鳥在內，許多渴望勝利的球隊都需要升級打線火力。西雅圖水手可能需要尋找阿羅薩雷納的接班人，而鈴木誠也或許正是這個角色的最佳人選。」從數據上來看，阿羅薩雷納本季出賽154場，繳出打擊率.281、26發全壘打、79分打點，攻擊指數（OPS）.865；而鈴木誠也出賽143場，打擊率.270、同樣敲出26發全壘打、貢獻86分打點，OPS達.841，兩人的進攻火力不相上下。若比較近5年的全壘打總數，阿羅薩雷納為116轟，鈴木誠也則是113轟，長打能力旗鼓相當。巴克利分析：「如果水手隊在自由市場失去阿羅薩雷納，他們爭取鈴木誠也的動作可能會戲劇性地加速。」除了打擊實力，鈴木誠也的臂力與守備貢獻也深受球探肯定，被視為今年市場上的「搶手貨」。相較於其他球團的虎視眈眈，老東家芝加哥小熊要留住這位當家右外野手的機率恐怕不高。美國媒體《Cubs Insider》報導指出，小熊隊在休賽季面臨先發輪值流失5名投手的窘境，重建投手陣容將是球團高層的絕對優先任務。記者薩哈戴夫·夏馬（Sahadev Sharma）與派崔克·穆尼（Patrick Mooney）直言：「小熊加入鈴木爭奪戰的可能性很低，更別說要贏得這場搶人戰了。」報導分析，鈴木誠也憑藉過去5年穩定且高水準的打擊成績，加上本季在右外野守備的顯著提升，預計將在自由市場獲得頂級評價與報價，這對急需投資投手陣容的小熊來說，恐怕會是難以負擔的沉重代價。面對即將到來的自由球員身分，鈴木誠也在受訪時坦言，這是他生涯首次經歷FA，目前還無法想像未來的發展。他感性地回顧了在芝加哥的5年時光：「這是我第一次來到美國，是因為小熊隊我才能在這裡，有很棒的隊友、工作人員和許多人的支持。這裡有太多回憶，球迷的歡呼聲，在瑞格利球場（Wrigley Field）打球的感覺非常棒。我的家人也很喜歡芝加哥，我對這支球隊有很深的感情。」不過，對於自己這5年的表現，鈴木誠也給出了嚴格的評價：「老實說，如果問我是否有達到期望，我覺得自己應該可以做得更多，我對自己抱有更高的期待。這5年大部分的賽季都留下了遺憾，我對自己的表現並不算滿意。」但他隨後補充：「但在最後，我的守備能力確實有所提升，並且獲得了周遭大家的信任，這點讓我非常開心。」根據轉播單位統計，鈴木誠也在小熊隊前5個賽季累積擊出113支全壘打，在隊史紀錄中僅次於克里斯·布萊恩（Kris Bryant，138轟）與厄尼·班克斯（Ernie Banks，136轟），名列第3。這位帶有遺憾與不甘的日籍巨砲，下一步將披上哪支球隊的戰袍，將是今年大聯盟休賽季的最大焦點之一。