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▲拉辛傷癒歸隊後力拚擠進NLDS名單，可能以左打代打身分待命。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇即將在國聯分區系列賽登場，挑戰世界大賽3連霸，外界焦點多半放在大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等打線核心身上，但季後賽真正能走多遠，牛棚與板凳深度同樣是關鍵。美媒近期點名，季中一度低迷到可能無緣季後賽名單的終結者迪亞茲（Edwin Díaz），在例行賽尾聲投出復甦氣勢；另一名傷癒歸隊的捕手拉辛（Dalton Rushing），也正力拚以左打代打身分擠進NLDS名單。迪亞茲本季原本被道奇期待扛起終結者角色，但整季受到右肘游離體與頸部發炎影響，兩度長期缺陣，例行賽只出賽21場，留下2勝2敗、7次救援成功、防禦率8.68的慘淡成績。不過他在9月從傷兵名單歸隊後，狀態明顯回升。根據美媒統計，迪亞茲復出後5場出賽合計投5局無失分，只被敲1支安打、投出1次保送，並送出9次三振，重新替自己爭取季後賽角色。迪亞茲復出初期，道奇並未立刻把他放回高張力局面，而是先安排在壓力較低的局數測試狀態。根據MLB官網報導，他回歸首戰面對巨人時，速球平均球速來到97.6英里，比本季平均快了1.3英里，最快則達98.7英里，顯示身體狀態與球威都有回升跡象。野手名單方面，25歲捕手拉辛同樣是道奇季後賽名單的觀察重點。拉辛8月初因右肘發炎進入傷兵名單，9月1日一度復出，但很快又因右肘不適再度回到傷兵名單，直到例行賽尾聲才重新歸隊。根據MLB官網先前報導，拉辛本季不太可能再以捕手身分蹲捕，道奇更可能把他視為板凳左打戰力使用。拉辛受訪時也坦言，右肘目前已經沒有問題，揮棒時也沒有疼痛，但他仍認為自己還沒有完全達到理想狀態，尤其面對高品質速球時，擊球 timing 還需要調整。拉辛想擠進NLDS名單並不輕鬆，他必須與德保拉（Josue De Paula）、弗里蘭（Alex Freeland）等年輕球員競爭板凳席位。True Blue LA分析指出，拉辛與德保拉可能爭奪的是季後賽板凳上的「左打代打」功能性角色。道奇全隊近期也已在主場進行NLDS備戰，球員與教練團甚至一同觀看外卡系列賽，凝聚季後賽氣氛。拉辛談到球隊狀態時表示，球隊已為此準備6個月，現在就是把所有能力拿出來的時候。