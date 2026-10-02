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挑戰世界大賽3連霸的洛杉磯道奇，即將在國聯分區系列賽登場，而最大焦點仍是日本巨星大谷翔平的身體狀態。大谷本季尾聲因傷進入15天傷兵名單，直到例行賽最後階段才復出，但道奇總經理戈姆斯（Brandon Gomes）與總教練羅伯斯（Dave Roberts）都對他的恢復狀況表達樂觀，戈姆斯甚至直言，大谷目前「狀態非常好」。根據道奇專門媒體《DodgerBlue》報導，戈姆斯談到大谷目前狀況時表示，從身體層面來看一切順利，復出後的揮棒整體也處於良好狀態。道奇利用首輪輪空的5天時間，讓大谷持續練習、累積打擊感覺，為分區系列賽做好準備。戈姆斯也強調，他認為大谷目前狀態非常好。對道奇來說，這無疑是季後賽開打前最重要的利多之一，畢竟大谷不只是打線核心，更是對手投手群每一場都必須優先處理的最大威脅。羅伯斯同樣對大谷保持信心，他表示，相信外界會在季後賽看到「近2個月最佳狀態」的大谷。雖然這段時間大谷受到傷勢與打擊低潮影響，表現並非整季最佳，但道奇教練團與訓練團隊都認為，他的身體狀況正逐日改善。羅伯斯先前也透露，大谷會在分區系列賽開打前透過Live BP實戰打擊練習調整手感。對剛從傷兵名單回來的打者來說，這段休兵期不只是休息，更是重新校準揮棒節奏的重要時間。不過大谷並非完全沒有隱憂。他在9月23日復出後，正式比賽只累積22個打席，整個9月也僅有36個打席。換句話說，他的身體狀態雖然回升，但實戰打席數並不多，能否立刻適應季後賽投手強度，仍是道奇需要觀察的重點。此外，大谷例行賽尾聲曾陷入長時間全壘打荒，打擊爆發力是否能在季後賽迅速找回，也會直接影響道奇打線上限。只要大谷能在壘上製造壓力、拉長打線深度，道奇整體攻勢就會完全不同。道奇今年目標是挑戰世界大賽3連霸，這在大聯盟歷史上極為罕見，更是國聯球隊從未完成過的紀錄。球隊陣容深度依舊豪華，但進入短系列賽後，每一場比賽都可能被一支長打、一個保送或一次牛棚失手改變。道奇首輪輪空能否轉化成調整利多，很大程度就看大谷能不能把健康狀態與實戰手感同步拉回來。