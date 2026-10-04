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皮克敏《Pikmin Bloom》台灣玩家半年課金近6億！消費占比衝上全球第一

▲《Pikmin Bloom》近年在台灣人氣持續攀升，5月全球單月營收創870萬美元新高，其中56%來自台灣。（圖／記者周淑萍攝）

為什麼皮克敏《Pikmin Bloom》在台灣這麼夯？下載量從5000次飆近70萬

▲《Pikmin Bloom》今年在台灣熱度持續升高，2026年3月單月新增下載量一度逼近70萬次，高雄、嘉義等各縣市實體活動也曾帶動玩家成長，圖為「2026嘉義藝術節」與皮克敏《Pikmin Bloom》跨界合作。（圖／嘉義市政府提供）

任天堂開發的擴增實境手遊《Pikmin Bloom》近年在台灣快速爆紅，玩家邊散步、種花邊收集皮克敏，課金力道更成為外媒關注焦點。根據AppMagic估算，2026年上半年《Pikmin Bloom》全球營收達3570萬美元，約新台幣11.4億元，其中台灣玩家貢獻1850萬美元（約新台幣5.89億元），占全球52%，不僅超越日本成為最大消費市場，半年消費額更較去年同期暴增902%。至於為何突然在台灣爆紅，除了運動熱潮興起外，在台灣高雄、嘉義等各地舉辦的實體活動也帶動玩家成長。《Pikmin Bloom》於2021年推出，結合手機定位與步行玩法，玩家外出散步時，可以沿途收集不同造型的皮克敏、明信片，也能種花、挑戰蘑菇，透過遊戲鼓勵玩家走出戶外。根據《PocketGamer.biz》引述AppMagic數據，今年上半年遊戲在App Store及Google Play的收入達3570萬美元（約新台幣11.37億元），已相當於2025年全年3810萬美元營收的94%，累計收入則達1.394億美元（約新台幣44.4億元），顯示2026年成為遊戲營收表現相當突出的年度。過去《Pikmin Bloom》最大的消費市場一直是日本，累計收入占比約49%。但2026年上半年情況明顯翻轉，台灣玩家消費1850萬美元（約新台幣5.89億元），占全球52%，正式超車日本；日本同期則降至23%，且消費金額較去年同期減少8%。換算下來，台灣玩家半年課金金額約為去年同期的10倍，也讓台灣一躍成為《Pikmin Bloom》目前最大的消費市場。台灣市場爆發後，也直接推高《Pikmin Bloom》的全球營收。過去遊戲最高單月收入紀錄出現在2024年12月，當時約360萬美元（約新台幣1.1億元）。今年5月出現明顯突破，全球雙平台單月營收衝上870萬美元（約新台幣2.77億元），刷新遊戲上市以來最高紀錄，其中56%來自台灣玩家，約487萬美元（約新台幣約1.55億元）。到了6月，全球營收雖從高點回落至710萬美元（約新台幣2.3億元），但依然是遊戲史上第2高的單月營收，台灣玩家的消費占比也持續超過一半。其實《Pikmin Bloom》並非最近才在台灣推出，遊戲早在2021年便已上線，不過真正掀起大規模熱潮是在近兩年。台灣每月下載量在2024年3月以前約5000次，之後逐步增至至少2萬次，2025年10月突破4萬次。同年官方在高雄舉辦實體活動後，熱度進一步攀升，11月單月新增下載量達12.4萬次。到了2026年3月，台灣下載量更一口氣逼近70萬次，5月則因有「嘉義藝術節×皮克敏迷你散步」活動，於Threads、臉書等社群媒體再度收穫一波人氣。另外，近幾年台灣運動風潮逐漸普及，前陣子再搭配9月運動部推出的「揮汗好禮」活動，玩家大量湧入，也同步帶動遊戲營收快速成長。《NOWNEWS》記者親友也是《Pikmin Bloom》的忠實玩家，她表示皮克敏除了可以收集可愛造型、明信片，還能藉由運動來種花，可以讓人願意持續運動習慣，比起其他手遊更想投入更多心力，因此會一直玩下去，甚至還會拉周遭朋友一起交流，這也是許多皮克敏玩家無法退坑的關鍵之一。