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皮克敏《Pikmin Bloom》台灣玩家暴增！她吐退坑真實原因

▲《Pikmin Bloom》中，打蘑菇是非常重要的任務，5人內可免費參加，最多可擴充至20人。（圖／《Pikmin Bloom》官網pikminbloom.com/）

「沒菇打」成玩家新煩惱！熱門名額搶光還得付費

▲任天堂開發的擴增實境手遊《Pikmin Bloom》近年在台灣快速爆紅，玩家邊散步、種花邊收集皮克敏。（圖／《Pikmin Bloom》官網pikminbloom.com/）

散步、種花、收集皮克敏的《Pikmin Bloom》，今年在台灣熱度持續升高，2026年3月單月新增下載量一度逼近70萬次。玩家暴增同時推升營收，上半年台灣消費1850萬美元，較去年同期增加902%，占全球52%。不過，台灣都市區也傳出蘑菇供不應求，熱門名額經常秒滿，玩家面臨「人太多反而沒菇打」的窘境，第6名起還得消耗「蘑菇儲值券」，也有人選擇直接退坑，原因就是蘑菇太難搶、玩法重複覺得膩。《Pikmin Bloom》在台灣掀起課金熱潮，AppMagic估算2026年上半年全球營收達3570萬美元，台灣玩家就貢獻1850萬美元（約新台幣5.89億元），占全球52%，年增更達902%，超越日本成為最大消費市場。其中5月全球單月營收創870萬美元新高（約新台幣2.77億元），有56%就來自台灣。不過，人數暴增也延伸出另一種困境。早在今年2月，就有台灣玩家在官方支援社群反映，都市地區玩家太多，導致可挑戰的「蘑菇」數量供不應求，熱門蘑菇經常一下就額滿；也有玩家指出，台北的蘑菇數量明顯不足，且類似狀況經常發生。相較之下，鄉村地區玩家較少，蘑菇資源反而相對充足，這就導致資源分配出現落差，有人甚至因此萌生退出遊戲的念頭。《NOWNEWS》記者實際訪問周遭親友，其中有一人曾經沈迷過《Pikmin Bloom》，她透露人多的地方特別難搶蘑菇，尤其所居住的社區。最後她選擇退坑，原因是覺得玩法重複會膩，裝備都滿了又不想花錢買，因此選擇刪除遊戲。《Pikmin Bloom》的主要玩法包括步行、種花、收集皮克敏、蒐集明信片及挑戰蘑菇，限時活動期間，蘑菇不只是戰鬥內容，也關係到限定獎勵與特殊道具取得。玩家每天原本有3次免費挑戰機會，但每顆蘑菇只有前5名玩家能使用免費次數加入，第6名開始就必須消耗「蘑菇儲值券」。如果玩家手上沒有足夠儲值券，除了等待活動獎勵，也可能需要到遊戲商店購買相關道具或組合包。因此，當台灣玩家數量快速增加，熱門區域便容易出現「玩家很多、蘑菇不夠」的情況，形成課金人數與遊戲資源供給之間的特殊落差，這也是《Pikmin Bloom》目前面臨的最大困境之一。