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▲郭迦南飾演的林錦嵐下線。（圖／翻攝自微博）

▲郭迦南用「林錦嵐」視角寫了一封信。（圖／翻攝自微博）

陸劇《蘭香如故》即將大結局，郭迦南飾演的「二爺」林錦嵐在第39集中病逝，他躺在床上握著妻子的手，僅用眼神就交代完遺願，希望哥哥替他撫養、教育孩子，希望大嫂能護妻子一生周全，都交代完之後，望著妻子微微一笑，像是在作最後道別便闔上雙眼，不少觀眾都大讚這段演技太深沉，看幾次哭幾次。郭迦南飾演的「二爺」林錦嵐和林錦岐（劉學義 飾）是同父異母的兄弟，從小體弱多病，婚後與妻子譚素華（吳天琪 飾）感情甜蜜，好不容易懷孕生了一個兒子，沒想到兒子出生沒多久，林錦嵐就病逝，他在病榻前握著妻子的手，眼神望向抱著孩子的大嫂許蘭香（譚松韻 飾），蘭香以為他是要看孩子，便把孩子抱到他眼前，結果林錦嵐把妻子的手交給蘭香，蘭香一看秒懂，「我答應你，只要我在林府一天，絕不讓她活得委屈。」林錦嵐看看大哥，又看看孩子，林錦岐也立刻知道弟弟想說什麼，答應他一定會撫養他的孩子，好好教育他長大成人。人生中最放不下的兩件事都交代完之後，林錦嵐又重新牽起妻子，看著她露出笑容，畫面開始跑兩人相識、相戀以及生活的點滴，最後林錦嵐帶著笑意闔上雙眼。不少觀眾都大讚郭迦南演技太好，光是用眼神就能交代後事，且看著每一個人的眼神都不一樣，郭迦南也在微博寫下飾演林錦嵐的心得，「看完了39集，我在想他是一個怎樣的人呢？我該怎麼演？怎麼來訴說他的一生呢？ 我編輯了很久很久，打了刪，刪了打。說是遺憾吧，可人生不就是這樣麼？人並不是老了才會死的。我恨悲歡離合，又喜陰晴圓缺，古難全啊，古難全。」