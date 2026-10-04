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今天天氣：東北季風再減弱 水氣減少

▲下周一、下周二水氣增加，東北部、南部及山區要留意較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：東北季風增強 東北部雨勢較大

一周天氣：下周三水氣減少 輻射冷卻低溫探19度

▲下周三溫度有感下降，低溫有機會來到19度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（4）日東北季風稍微減弱，只剩下迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星雨勢，其他地區以多雲到晴的天氣型態為主。明（5）日入秋以來最強東北季風報到，北部濕涼，東北部地區有局部較大雨勢，高溫約26到27度，外出記得添加衣物，下周三到六雖然水氣減少，但受到輻射冷卻效應影響，中部以北、東北部低溫可能下探19到21度，南部約23度。10月4日今天的天氣，東北季風減弱，環境轉為偏東風，水氣更為減少，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。溫度部分，基隆、宜蘭、花蓮高溫約29到31度，西半部、台東32到34度，台灣各地低溫約23到27度。彩雲颱風未來朝日本東南方海面移動，對台灣天氣無直接影響。宜蘭、花東北部、竹苗、高屏、馬祖、金門、澎湖中部、雲嘉南環境部提及，環境風場為東北東風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。10月5日明天的天氣，東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼，高溫約26到27度，外出記得添加薄長袖或外套；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。氣象署提及，下周二（6日）東北季風增強，將會是入秋後最強東北季風，北部、東北部及東半部的天氣轉為濕涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，高溫剩下26到27度，其他地區為多雲，南部地區及其他山區還是以午後局部短暫陣雨為主，不過雨勢較大，請民眾小心。下周三（7日）到下周六（10日）還是受到東北季風影響，雖然這段時間水氣減少，但受到輻射冷卻效應影響，各地低溫有機會來到19到21度，南部低溫約23度，桃園以北、宜蘭、花蓮高溫可來到33度，中南部地區高溫33到34度，日夜溫差較大。