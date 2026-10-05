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▲基隆市長謝國樑期盼透過這場國際級的藝術盛會，傳遞基隆開放且包容的城市性格。（圖／NOWnews攝）

▲基隆市長謝國樑親自領軍踩街活動，吸引眾多支持者上前合影留念。（圖／NOWnews攝）

▲沿途的街道、商城，都擠滿了民眾想要參與這場難得的盛會。（圖／NOWnews攝）

基隆年度盛事「2026基隆國際海洋老鷹嘉年華」，今（3）天在國門廣場熱鬧揭幕！這項邁入第16個年頭的城市慶典，今年結合「基隆400」主題，以「多元共融」為精神，邀集國內外逾50支表演隊伍攜手踩街，基隆市長謝國樑、大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖也特別親自領軍，伴隨大型空飄氣球一起為遊行打頭陣，現場更是吸引眾多民眾與親子家庭擠爆街頭，展現港灣城市的熱情與活力！市長謝國樑指出，老鷹嘉年華歷經多年深耕，已從地方社區營造蛻變為最具代表性的國際觀光品牌，基隆作為歷史悠久的港口，長期吸納多元文化，期盼透過這場國際級的藝術盛會，傳遞基隆開放且包容的城市性格。今年的創作亮點著重於「海洋永續」，大壯觀願景發展協會、台灣藝術生活協會聯手來自法國、加拿大及波多黎各等多國藝術家，親赴海岸線撿拾海洋廢棄物，將淨灘所得變身為花車與道具的精緻素材，以藝術轉化環保議題，在視覺氣球方面，除受歡迎的經典角色「鷹站長」與「鷹JOY」外，全新登場的鷹媽媽「鷹ONE」也首次躍上天際，三隻巨大空飄氣球隨隊前行，成為全場注目焦點，沿途的街道、商城，都擠滿了民眾想要參與這場難得的盛會。除了熱鬧的遊行活動，周邊活動同樣精彩，國門廣場同步設置「CHILL海海市集」，嚴選20餘家在地特色美食、原創手作及減塑體驗攤位，並祭出自備餐具優惠與商圈聯名折扣，鼓勵民眾以實際行動響應綠色消費。隨著夜幕降臨，晚間登場的「鷹浪派對」也同樣讓人引頸期盼，在地陣容「浪犬樂團」與知名「小男孩樂團」將會輪番上陣，以熱血搖滾點亮基隆港夜空。活動尾聲也會頒發市集抽獎大獎，送出眾所矚目的「郵輪四日遊」，將2026基隆國際海洋老鷹嘉年華氣氛推向最高點！