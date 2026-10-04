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▲謝政瀛幫謝淑薇鼓掌的舉動引發極大爭議，被選手質疑打破了教練中立的競技底線。（圖／翻攝自謝政瀛網球專業教學 臉書）

▲但身為中華隊網球項目總教練的謝政瀛，卻直接在場邊為謝淑薇陣營加油。（圖／記者朱永強攝）

▲面對國家隊總教練在內戰中倒戈應援，詹皓晴當下感到極度無奈。ㄒ

對任何國家的代表隊而言，能在亞奧運賽場上包辦單一項目的金銀牌，無疑是競技實力的最高展現；但如何優雅地處理「網內互打」的尷尬，卻高度考驗教練團的智慧與分寸。甫落幕的名古屋亞運網球女雙決賽，中華隊4位女將謝淑薇、梁恩碩、詹皓晴、吳芳嫺雖風光締造「金包銀」佳績，卻因總教練謝政瀛在決勝節疑似「選邊站」幫謝淑薇鼓掌的舉動引發極大爭議。此舉被選手質疑打破了教練中立的競技底線，更讓台灣網壇糾葛多年的詹謝恩怨，以最赤裸的方式在國際舞台浮上檯面。根據詹皓晴說法，在決勝盤進入「超級搶十」、詹吳配以4：7落後的關鍵時刻，兩人正努力拚搏試圖將氣勢帶起，但身為中華隊網球項目總教練的謝政瀛，卻直接在場邊為謝淑薇陣營加油。詹皓晴難掩失落地坦言：「畢竟他今天是總教練，就在我們旁邊，結果他直接幫淑薇姐加油，我當下真的是很難過。」面對國家隊總教練在內戰中倒戈應援，詹皓晴當下感到極度無奈。她透露，在聽到謝政瀛的加油聲後，第一時間便轉頭望向看台上的體育署長李洋，無聲表達了「總教練怎麼會幫對手加油？」的錯愕與不解。「部長看著我，我也看著他，然後他就給我一個安慰的眼神。」詹皓晴在獲得李洋的無聲支持後，努力穩住心態完成比賽。面對這場充滿戲劇性的賽事，她感嘆道：「其實沒關係，我一直在說，人在做天在看。我就是想辦法把我的事情做好，每次參加中華隊，都是努力到最後。」在亞、奧運這種大型綜合性賽場上，一些國家在某些項目上具有出色的實力，選手能夠脫穎而出在決賽會師，同時拿下金牌和銀牌，也就是所謂的「金包銀」，這當然是值得慶祝的一刻。但這種情況，教練團就比較尷尬了，因為幫誰加油、或是給予意見都不對。通常來說國家隊總教練及教練團通常會嚴格遵守絕對中立與迴避的不成文默契，讓選手完全憑藉自身實力公平競爭。為了避免被解讀為偏袒任何一方，總教練及雙方的專屬教練通常會主動清空場邊的教練席，改至看台區觀賽。比賽過程中，教練團絕對不提供任何戰術建議或提點。以中國大陸的桌球項目來說，他們的規矩是若出現金包銀的情況，那麼教練就不會出席該場比賽，兩位選手必須自行調整。因此馬龍和樊振東在東京奧運交手時，你看不到男桌總教練秦志戩；陳夢和孫穎莎兩次在奧運交鋒，馬琳也不在場邊。甚至，中國教練和球員在觀賽期間，無論哪一方打出精彩好球、得分或失誤，皆會保持沈默與面無表情。不鼓掌、不歡呼、不吶喊加油，避免任何肢體語言或情緒波動影響場上選手的心理狀態。賽後也不會慶祝，僅僅只鼓掌表達支持。以台灣來說，除了滑輪溜冰等少數項目，要做到金包銀不容易，更何況是網球這種大項。過去鮮少有關於此種潛規則的爭議，因為選手彼此關係都不錯，不太在意這種事。然而詹家和謝家堪稱國內網壇第一冤家，加上詹皓晴和謝淑薇在美網就有摩擦，這次兩組人馬會師決賽，氣氛自然是更加火爆。選手當然很在意勝負，因此教練團的一舉一動就應該更加小心了。謝政瀛是謝淑薇的親哥哥，這一層關係又讓這事件更加複雜。目前網協和謝政瀛並未對此做出回應。不過經此一戰，未來雙方交手恐怕是會更加劍拔弩張，對台灣網球來說更具話題性，但也難說是福是禍了。