我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹謝兩家的心結，最廣為人知的起點可追溯至2016年里約奧運。（圖／美聯／達志影像）

▲2017年台北世大運期間，詹詠然在與妹妹詹皓晴奪下女雙金牌後，隨即以「熱衰竭暈眩症」為由，宣布退出接下來的混雙賽事。（圖／NOWnews資料照、特派記者葉政勳攝）

▲針對6月開打的金恩盃（BJK Cup），謝淑薇在社群平台開砲，表示未收到任何網協的參賽諮詢信件。（圖／記者朱永強攝）

▲詹皓晴雖然在大滿貫賽場曾4度闖入決賽拿下亞軍，在亞運賽場表現同樣出色，共斬獲2金（2014女團、2022女雙）、2銀（2018女雙、2026名古屋亞運女雙）與1銅。（圖／朱永強攝）

選手 大滿貫賽事 亞洲運動會（亞運） 奧林匹克運動會（奧運） 謝淑薇 9座冠軍（女雙7冠、混雙2冠） 3金1銀2銅 無獎牌紀錄 詹詠然 4座冠軍（女雙1冠、混雙3冠） 5金3銀1銅 無獎牌紀錄 詹皓晴 無冠軍（4度奪得亞軍） 2金2銀1銅 無獎牌紀錄

2026年名古屋亞運網球女雙賽場上，由謝淑薇與詹皓晴各自領軍的「台灣內戰」落幕，雖然中華隊順利包辦金、銀牌，但雙方賽後拒絕握手與總教練謝政瀛的應援風波，卻再次引爆國內網壇最具話題性的「詹謝恩怨」。這段長達十年的新仇舊恨，從奧運教練名額爭議、世大運退賽風波，一路糾葛至今日的亞運殿堂，宛如一部演不完的網壇「肥皂劇」。詹謝兩家的心結，最廣為人知的起點可追溯至2016年里約奧運。當時中華網球代表隊僅分配到一席教練名額，網協依據「排名高者優先」的原則，將資格分配給雙打排名較高的「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴，導致取得女單參賽資格的謝淑薇面臨無個人專屬教練隨行的窘境。謝淑薇對此極度不滿，質疑網協擅自更改過往「單雙打皆取得資格者優先」的慣例，更在社群平台上控訴長期遭遇霸凌，揚言「沒有教練就不參加奧運」。儘管各界積極協商，謝淑薇最終仍選擇退賽，並一度宣布退出台灣網壇、不再接受國家隊徵召。此事件不僅讓雙方正式結下樑子，也讓網壇長期以來的「資源分配」爭議浮上檯面。2017年台北世大運期間，這場恩怨再添一筆。詹詠然在與妹妹詹皓晴奪下女雙金牌後，隨即以「熱衰竭暈眩症」為由，宣布退出接下來的混雙賽事。此舉不僅導致搭檔——同時也是謝淑薇的弟弟謝政鵬無法上場，更讓對手不戰而勝。然而，詹詠然退賽後不久，便飛往美國參加美國網球公開賽並順利奪下女雙冠軍。此舉引發外界強烈質疑其「裝病」，謝淑薇也在臉書發文痛批，認為這凸顯了網協資源分配不均，嚴重損害基層選手權益。儘管詹詠然事後發布道歉聲明並澄清身體狀況，但雙方芥蒂已然加深。時間來到2026年，雙方過了十年關係依舊無改善，反而更加互看不爽。今年稍早，針對6月開打的金恩盃（BJK Cup），謝淑薇在社群平台開砲，表示未收到任何網協的參賽諮詢信件。原先有意接任教練的詹詠然隨後發表聲明，指出以為「前三名的雙打選手都不會參加」，並火速請辭，結束不到一周的教練職務，讓徵召制度再度引發熱議。今年9月的美國網球公開賽女雙16強戰，謝淑薇與詹皓晴在賽場上交鋒，賽後雙方未握手致意，再度引發球迷關注。如今在名古屋亞運金牌戰，這段恩怨又添新頁。詹皓晴表示因考量國家榮譽，賽後主動伸手致意，卻遭謝淑薇以「摸帽沿」冷處理；而中華隊總教練謝政瀛（謝淑薇胞兄）在關鍵時刻為謝淑薇加油，更讓詹皓晴心寒求助場邊觀戰的運動部長李洋。謝淑薇、詹詠然和詹皓晴堪稱是台灣網壇最傑出的幾名選手，且在各大國際賽場上都以出色成績，其中謝淑薇在大滿貫賽場上成績最為斐然，生涯共奪下7座女雙冠軍（溫網4冠、法網2冠、澳網1冠）與2座混雙冠軍（澳網1冠、溫網1冠）。亞運方面，除了2006年杜哈亞運與2014年仁川亞運的女團金牌外，更在2026年名古屋亞運奪下別具意義的女雙金牌。另外她在女單也有一定的成績，多次在大滿貫賽扮演過黑馬。詹詠然為台灣網球史上亞運金牌數最多的選手，生涯共囊括5面亞運金牌（2006女團、2010女雙與混雙、2014女團、2022女雙）。大滿貫部分則擁有1座美網女雙冠軍與3座混雙冠軍（法網2冠、溫網1冠）。詹皓晴雖然在大滿貫賽場曾4度闖入決賽拿下亞軍，在亞運賽場表現同樣出色，共斬獲2金（2014女團、2022女雙）、2銀（2018女雙、2026名古屋亞運女雙）與1銅。三人整個生涯以奇妙的方式纏繞在一起，雖然不對盤，卻共同締造了台灣網壇史上最輝煌的時代。而她們彼此之間的這種關係，雖然讓人感慨，但卻又以某種方式提升了台灣網球的話題性，實在是耐人尋味。