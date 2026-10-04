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金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）近日同意與球隊簽下一份2年1.16億美元的延長合約。為了讓球隊在未來擁有更靈活的薪資彈性，他主動放棄了約2000萬美元的頂薪額度。對於放棄如此鉅額的薪水，外界十分好奇他的妻子阿耶莎（Ayesha Curry）做何反應？柯瑞坦言，愛妻和家人對此完全沒有怨言，並且在「以正確的方式結束職業生涯」上達成了高度共識。38歲的柯瑞原本有資格簽下一份最高達2年1.367億美元的合約，但他最終選擇了總價較低的續約方案。當記者問及妻子阿耶莎對於他少拿2000萬美元的看法時，柯瑞笑著表示情況一點都不糟。柯瑞進一步解釋他的金錢觀：「有時候我會意識到，NBA這地方真的『很不真實』。當大家在討論我是否會為續約決定感到壓力，或者討論球隊市值、薪資上限與頂薪數字時，我總會回想起我的第一份延長合約——那是一份4年4400萬美元的合約。你總是根據當下掌握的資訊，去簽署你覺得正確的合約。」對於家人的態度，柯瑞強調全家人的步調十分一致：「談到阿耶莎和我的家人，我們的目標完全相同。我們很清楚眼前的首要任務是什麼，那就是打出好球、繼續留在金州勇士，並且試著以正確的方式為我的職業生涯畫下完美句點。」儘管選擇降薪，柯瑞的新合約仍將他在2027-28賽季的薪水推至5570萬美元，並在2028-29賽季擁有6020萬美元的球員選項。這份合約將使他的NBA生涯總薪資累積至大約6.52億美元，成為聯盟史上首位在球場上賺進超過6億美元的球員。這項降薪決定，預計將在明夏為勇士創造約1000萬美元的額外薪資空間。在上個賽季球隊僅取得37勝45敗、且柯瑞因右膝傷勢僅出賽43場的低迷賽季後，勇士急需重振旗鼓。隨著陣中巴特勒（Jimmy Butler）5680萬美元與格林（Draymond Green）2760萬美元的合約即將到期，勇士預估將擁有約3800萬至5500萬美元的薪資空間，讓總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）能在明年休賽季進行更靈活的陣容操盤。