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運動項目 金牌 銀牌 銅牌 總計 田徑 1 1 1 3 拳擊 1 1 0 2 軟式網球 1 2 1 4 游泳 1 0 0 1 網球 1 1 2 4 射箭 0 1 2 3 輕艇激流 0 2 0 2 電子競技 0 1 3 4 克拉術 0 2 1 3 滑板 0 2 0 2 舉重 0 1 2 3 射擊 0 1 2 3 跆拳道 0 1 2 3 武術 0 1 2 3 空手道 0 0 4 4 卡巴迪 0 0 2 2 桌球 0 0 2 2 競技體操 0 0 1 1 羽球 0 0 1 1 棒球 0 0 1 1 輕艇競速 0 0 1 1 自由車場地賽 0 0 1 1 高爾夫 0 0 1 1 壘球 0 0 1 1 總計 5 17 33 55

2026年第20屆名古屋亞運賽事即將落幕，迎來最後一日（4日）賽程，中華代表團還有馬術的陳御龍、陳紘紳、林筠淇3位選手要出賽，但成績已大致清晰。本屆我國總計斬獲5面金牌、17面銀牌與33面銅牌，共計55面獎牌的豐碩戰果，目前在獎牌榜排行第14位。中華代表隊在上屆杭州亞運的19金20銀28銅（總計67面獎牌，在該屆獎牌榜高居第6位），在金牌數與總獎牌數上皆有下滑。造成此落差的最主要客觀原因，在於上屆為中華隊貢獻多達9面金牌的強項（滑輪溜冰7金、橋牌1金、圍棋1金），並未被列為本屆名古屋亞運的正式競賽項目。另外一些項目進行了換血，本屆戰力青黃不接，也是原因之一。本屆賽事中華隊的5面金牌含金量極高。在田徑賽場上，傅兆玄於男子跳高項目一躍摘金，展現驚人爆發力；「台灣蝶王」王冠閎則在男子200公尺蝶式中稱霸泳池，為台灣抱回寶貴金牌。拳擊女將林郁婷在女子60公斤級展現世界級宰制力，順利奪冠。網球與軟式網球同樣是奪金重鎮，謝淑薇與梁恩碩在網球女雙決賽擊敗自家人奪冠，余凱文與黃詩媛則在軟網混雙項目攜手登頂。在銀牌名單中同樣充滿亮點。網球女雙由謝淑薇與梁恩碩、詹皓晴與吳芳嫺上演精采的「台灣內戰」，成功締造「金包銀」的傲人紀錄。田徑場上，中華隊男子4x100公尺接力隊默契絕佳奪下銀牌，展現近年田徑培訓的卓越成效。此外，射擊楊昆弼（男子不定向飛靶）、輕艇激流吳融政與張筑涵、滑板小將顧詠研與林逸凡、克拉術李宛庭與施劉俐伶，以及武術孫家閎等人皆奮力為台灣添銀。銅牌方面，本屆代表團第二大團的電子競技項目迎來豐收，不僅《英雄聯盟》奪下銀牌，《第五人格》、《永劫無間》與《魔法氣泡》也收下3面銅牌。在舉重項目，「舉重女神」郭婞淳（女子61公斤級）、陳玟卉（女子69公斤級）與陳冠伶（女子57公斤級）克服萬難，合力貢獻1銀2銅。桌球一哥林昀儒除了帶領男團摘銅外，個人也收下男單銅牌。而廣受國人關注的棒球與女壘代表隊皆在銅牌戰中勝出，傳統技擊項目如空手道、跆拳道與卡巴迪等也都有穩定獎牌進帳。