2026年第20屆名古屋亞運賽事即將落幕，迎來最後一日（4日）賽程，中華代表團還有馬術的陳御龍、陳紘紳、林筠淇3位選手要出賽，但成績已大致清晰。本屆我國總計斬獲5面金牌、17面銀牌與33面銅牌，共計55面獎牌的豐碩戰果，目前在獎牌榜排行第14位。
中華代表隊在上屆杭州亞運的19金20銀28銅（總計67面獎牌，在該屆獎牌榜高居第6位），在金牌數與總獎牌數上皆有下滑。造成此落差的最主要客觀原因，在於上屆為中華隊貢獻多達9面金牌的強項（滑輪溜冰7金、橋牌1金、圍棋1金），並未被列為本屆名古屋亞運的正式競賽項目。另外一些項目進行了換血，本屆戰力青黃不接，也是原因之一。
五金入袋 田徑、游泳與技擊類項目表現亮眼
本屆賽事中華隊的5面金牌含金量極高。在田徑賽場上，傅兆玄於男子跳高項目一躍摘金，展現驚人爆發力；「台灣蝶王」王冠閎則在男子200公尺蝶式中稱霸泳池，為台灣抱回寶貴金牌。拳擊女將林郁婷在女子60公斤級展現世界級宰制力，順利奪冠。網球與軟式網球同樣是奪金重鎮，謝淑薇與梁恩碩在網球女雙決賽擊敗自家人奪冠，余凱文與黃詩媛則在軟網混雙項目攜手登頂。
網雙金包銀成焦點 田徑接力寫下歷史新頁
在銀牌名單中同樣充滿亮點。網球女雙由謝淑薇與梁恩碩、詹皓晴與吳芳嫺上演精采的「台灣內戰」，成功締造「金包銀」的傲人紀錄。田徑場上，中華隊男子4x100公尺接力隊默契絕佳奪下銀牌，展現近年田徑培訓的卓越成效。此外，射擊楊昆弼（男子不定向飛靶）、輕艇激流吳融政與張筑涵、滑板小將顧詠研與林逸凡、克拉術李宛庭與施劉俐伶，以及武術孫家閎等人皆奮力為台灣添銀。
電競大豐收 舉重與三大球類項目拚戰奪銅
銅牌方面，本屆代表團第二大團的電子競技項目迎來豐收，不僅《英雄聯盟》奪下銀牌，《第五人格》、《永劫無間》與《魔法氣泡》也收下3面銅牌。在舉重項目，「舉重女神」郭婞淳（女子61公斤級）、陳玟卉（女子69公斤級）與陳冠伶（女子57公斤級）克服萬難，合力貢獻1銀2銅。
桌球一哥林昀儒除了帶領男團摘銅外，個人也收下男單銅牌。而廣受國人關注的棒球與女壘代表隊皆在銅牌戰中勝出，傳統技擊項目如空手道、跆拳道與卡巴迪等也都有穩定獎牌進帳。
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五金入袋 田徑、游泳與技擊類項目表現亮眼
本屆賽事中華隊的5面金牌含金量極高。在田徑賽場上，傅兆玄於男子跳高項目一躍摘金，展現驚人爆發力；「台灣蝶王」王冠閎則在男子200公尺蝶式中稱霸泳池，為台灣抱回寶貴金牌。拳擊女將林郁婷在女子60公斤級展現世界級宰制力，順利奪冠。網球與軟式網球同樣是奪金重鎮，謝淑薇與梁恩碩在網球女雙決賽擊敗自家人奪冠，余凱文與黃詩媛則在軟網混雙項目攜手登頂。
網雙金包銀成焦點 田徑接力寫下歷史新頁
在銀牌名單中同樣充滿亮點。網球女雙由謝淑薇與梁恩碩、詹皓晴與吳芳嫺上演精采的「台灣內戰」，成功締造「金包銀」的傲人紀錄。田徑場上，中華隊男子4x100公尺接力隊默契絕佳奪下銀牌，展現近年田徑培訓的卓越成效。此外，射擊楊昆弼（男子不定向飛靶）、輕艇激流吳融政與張筑涵、滑板小將顧詠研與林逸凡、克拉術李宛庭與施劉俐伶，以及武術孫家閎等人皆奮力為台灣添銀。
電競大豐收 舉重與三大球類項目拚戰奪銅
銅牌方面，本屆代表團第二大團的電子競技項目迎來豐收，不僅《英雄聯盟》奪下銀牌，《第五人格》、《永劫無間》與《魔法氣泡》也收下3面銅牌。在舉重項目，「舉重女神」郭婞淳（女子61公斤級）、陳玟卉（女子69公斤級）與陳冠伶（女子57公斤級）克服萬難，合力貢獻1銀2銅。
桌球一哥林昀儒除了帶領男團摘銅外，個人也收下男單銅牌。而廣受國人關注的棒球與女壘代表隊皆在銅牌戰中勝出，傳統技擊項目如空手道、跆拳道與卡巴迪等也都有穩定獎牌進帳。
|運動項目
|金牌
|銀牌
|銅牌
|總計
|田徑
|1
|1
|1
|3
|拳擊
|1
|1
|0
|2
|軟式網球
|1
|2
|1
|4
|游泳
|1
|0
|0
|1
|網球
|1
|1
|2
|4
|射箭
|0
|1
|2
|3
|輕艇激流
|0
|2
|0
|2
|電子競技
|0
|1
|3
|4
|克拉術
|0
|2
|1
|3
|滑板
|0
|2
|0
|2
|舉重
|0
|1
|2
|3
|射擊
|0
|1
|2
|3
|跆拳道
|0
|1
|2
|3
|武術
|0
|1
|2
|3
|空手道
|0
|0
|4
|4
|卡巴迪
|0
|0
|2
|2
|桌球
|0
|0
|2
|2
|競技體操
|0
|0
|1
|1
|羽球
|0
|0
|1
|1
|棒球
|0
|0
|1
|1
|輕艇競速
|0
|0
|1
|1
|自由車場地賽
|0
|0
|1
|1
|高爾夫
|0
|0
|1
|1
|壘球
|0
|0
|1
|1
|總計
|5
|17
|33
|55
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