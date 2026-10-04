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運動項目 2023杭州亞運成績 2026名古屋亞運成績 戰力走勢分析 滑輪溜冰 7金2銀4銅 0金0銀0銅（未設項） 未列入項目，台灣痛失最大金庫，成為本屆總金牌數銳減主因 網球 2金2銀1銅 1金1銀2銅 女雙成功「金包銀」，表現依然穩居一線水準 跆拳道 0金3銀2銅 0金1銀2銅 西亞崛起、規則改變，導致昔日黃金庫持續面臨換血陣痛，連續兩屆無金 舉重 0金0銀2銅 0金1銀2銅 陳玟卉奪銀、郭婞淳與陳冠伶摘銅，銀牌數微幅提升 羽球 0金0銀1銅 0金0銀1銅 後戴資穎與麟洋時代，僅靠葉宏蔚與詹又蓁混雙摘銅 桌球 0金0銀2銅 0金0銀2銅 林昀儒收穫男單與男團雙銅，但依舊難破中日韓高牆 射擊 0金0銀2銅 0金1銀2銅 楊昆弼不定向飛靶奪銀，整體斬獲1銀2銅維持平穩

本屆名古屋亞運中華隊共斬獲5金17銀33銅（總計55面獎牌），相較於上屆杭州亞運的19金20銀28銅（總計67面獎牌），在金牌數與總獎牌數上皆有下滑。造成此落差的最主要客觀原因，在於上屆為中華隊貢獻多達9面金牌的強項（滑輪溜冰7金、橋牌1金、圍棋1金），並未被列為本屆名古屋亞運的正式競賽項目。此外，本屆賽事銅牌比例高達六成，顯示許多選手皆具備闖進四強的頂尖實力，但在晉級金牌戰的臨場發揮與突破上仍有挑戰。過去中華隊高度仰賴的幾個傳統強項，在本屆賽事中表現互有消長。網球這次在名古屋拿下1金1銀2銅，表現依然強勢且穩定。女雙項目由謝淑薇與梁恩碩、詹皓晴與吳芳嫺成功會師決賽上演「金包銀」；男雙何承叡與許育修、混雙謝淑薇與曾俊欣也雙雙摘下銅牌，整體發揮極為出色。舉重奪得1銀2銅，維持穩定輸出。陳玟卉在女子69公斤級賽事中順利奪銀，帶傷奮戰的郭婞淳（女子61公斤級）與新秀陳冠伶（女子57公斤級）也雙雙守住銅牌。跆拳道本屆未能拿到金牌，拿到1銀2銅，整體成績較為平淡，本屆未能斬獲金牌。洪俊義在男子80公斤級拿下銀牌，林唯均與王韋嘉則分別在女子57公斤級與67公斤級奪下銅牌。對比上一屆杭州亞運，其實跆拳道、舉重、羽球、桌球和射擊都沒拿到金牌，主要是靠滑輪狂刷7金撐場，還有網球穩定而堅挺的出色表現，但是其他項目競爭力出現警訊。而在這一屆滑輪溜冰並未列入項目後，不可避免的整體成績就會受到衝擊。在一片傳統強項的掙扎聲中，田徑代表隊卻繳出了令人振奮的史詩級成績單。男子跳高好手傅兆玄在決賽中一躍過竿，強勢擊敗亞洲各國好手抱回金牌，為台灣奪下難能可貴的田徑桂冠。男子4x100公尺接力隊更展現了完美的默契與交棒技巧，在列強環伺下摘下一面含金量極高的銀牌。再加上林仲威在男子400公尺跨欄拚下一面銅牌，田徑隊單屆進帳1金1銀1銅，成為我國代表隊本屆最大黑馬。另外，游泳「台灣蝶王」王冠閎成功將上屆杭州亞運的銀牌成色升級，在男子200公尺蝶式決賽中稱霸泳池，拿下極為難得的游泳金牌。末代電子競技項目，我國除了《英雄聯盟》順利拿下銀牌外，《第五人格》、《永劫無間》與《魔法氣泡》也多點開花斬獲銅牌，成為本屆代表團另一大重要獎牌來源。