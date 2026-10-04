本屆名古屋亞運中華隊共斬獲5金17銀33銅（總計55面獎牌），相較於上屆杭州亞運的19金20銀28銅（總計67面獎牌），在金牌數與總獎牌數上皆有下滑。造成此落差的最主要客觀原因，在於上屆為中華隊貢獻多達9面金牌的強項（滑輪溜冰7金、橋牌1金、圍棋1金），並未被列為本屆名古屋亞運的正式競賽項目。此外，本屆賽事銅牌比例高達六成，顯示許多選手皆具備闖進四強的頂尖實力，但在晉級金牌戰的臨場發揮與突破上仍有挑戰。
連兩屆傳統獎牌庫表現平淡 出現警訊
過去中華隊高度仰賴的幾個傳統強項，在本屆賽事中表現互有消長。網球這次在名古屋拿下1金1銀2銅，表現依然強勢且穩定。女雙項目由謝淑薇與梁恩碩、詹皓晴與吳芳嫺成功會師決賽上演「金包銀」；男雙何承叡與許育修、混雙謝淑薇與曾俊欣也雙雙摘下銅牌，整體發揮極為出色。
舉重奪得1銀2銅，維持穩定輸出。陳玟卉在女子69公斤級賽事中順利奪銀，帶傷奮戰的郭婞淳（女子61公斤級）與新秀陳冠伶（女子57公斤級）也雙雙守住銅牌。跆拳道本屆未能拿到金牌，拿到1銀2銅，整體成績較為平淡，本屆未能斬獲金牌。洪俊義在男子80公斤級拿下銀牌，林唯均與王韋嘉則分別在女子57公斤級與67公斤級奪下銅牌。
對比上一屆杭州亞運，其實跆拳道、舉重、羽球、桌球和射擊都沒拿到金牌，主要是靠滑輪狂刷7金撐場，還有網球穩定而堅挺的出色表現，但是其他項目競爭力出現警訊。而在這一屆滑輪溜冰並未列入項目後，不可避免的整體成績就會受到衝擊。
跳高、接力雙雙寫紀 田徑代表隊異軍突起成最大黑馬
在一片傳統強項的掙扎聲中，田徑代表隊卻繳出了令人振奮的史詩級成績單。男子跳高好手傅兆玄在決賽中一躍過竿，強勢擊敗亞洲各國好手抱回金牌，為台灣奪下難能可貴的田徑桂冠。男子4x100公尺接力隊更展現了完美的默契與交棒技巧，在列強環伺下摘下一面含金量極高的銀牌。再加上林仲威在男子400公尺跨欄拚下一面銅牌，田徑隊單屆進帳1金1銀1銅，成為我國代表隊本屆最大黑馬。
另外，游泳「台灣蝶王」王冠閎成功將上屆杭州亞運的銀牌成色升級，在男子200公尺蝶式決賽中稱霸泳池，拿下極為難得的游泳金牌。
末代電子競技項目，我國除了《英雄聯盟》順利拿下銀牌外，《第五人格》、《永劫無間》與《魔法氣泡》也多點開花斬獲銅牌，成為本屆代表團另一大重要獎牌來源。
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過去中華隊高度仰賴的幾個傳統強項，在本屆賽事中表現互有消長。網球這次在名古屋拿下1金1銀2銅，表現依然強勢且穩定。女雙項目由謝淑薇與梁恩碩、詹皓晴與吳芳嫺成功會師決賽上演「金包銀」；男雙何承叡與許育修、混雙謝淑薇與曾俊欣也雙雙摘下銅牌，整體發揮極為出色。
舉重奪得1銀2銅，維持穩定輸出。陳玟卉在女子69公斤級賽事中順利奪銀，帶傷奮戰的郭婞淳（女子61公斤級）與新秀陳冠伶（女子57公斤級）也雙雙守住銅牌。跆拳道本屆未能拿到金牌，拿到1銀2銅，整體成績較為平淡，本屆未能斬獲金牌。洪俊義在男子80公斤級拿下銀牌，林唯均與王韋嘉則分別在女子57公斤級與67公斤級奪下銅牌。
對比上一屆杭州亞運，其實跆拳道、舉重、羽球、桌球和射擊都沒拿到金牌，主要是靠滑輪狂刷7金撐場，還有網球穩定而堅挺的出色表現，但是其他項目競爭力出現警訊。而在這一屆滑輪溜冰並未列入項目後，不可避免的整體成績就會受到衝擊。
|運動項目
|2023杭州亞運成績
|2026名古屋亞運成績
|戰力走勢分析
|滑輪溜冰
|7金2銀4銅
|0金0銀0銅（未設項）
|未列入項目，台灣痛失最大金庫，成為本屆總金牌數銳減主因
|網球
|2金2銀1銅
|1金1銀2銅
|女雙成功「金包銀」，表現依然穩居一線水準
|跆拳道
|0金3銀2銅
|0金1銀2銅
|西亞崛起、規則改變，導致昔日黃金庫持續面臨換血陣痛，連續兩屆無金
|舉重
|0金0銀2銅
|0金1銀2銅
|陳玟卉奪銀、郭婞淳與陳冠伶摘銅，銀牌數微幅提升
|羽球
|0金0銀1銅
|0金0銀1銅
|後戴資穎與麟洋時代，僅靠葉宏蔚與詹又蓁混雙摘銅
|桌球
|0金0銀2銅
|0金0銀2銅
|林昀儒收穫男單與男團雙銅，但依舊難破中日韓高牆
|射擊
|0金0銀2銅
|0金1銀2銅
|楊昆弼不定向飛靶奪銀，整體斬獲1銀2銅維持平穩
在一片傳統強項的掙扎聲中，田徑代表隊卻繳出了令人振奮的史詩級成績單。男子跳高好手傅兆玄在決賽中一躍過竿，強勢擊敗亞洲各國好手抱回金牌，為台灣奪下難能可貴的田徑桂冠。男子4x100公尺接力隊更展現了完美的默契與交棒技巧，在列強環伺下摘下一面含金量極高的銀牌。再加上林仲威在男子400公尺跨欄拚下一面銅牌，田徑隊單屆進帳1金1銀1銅，成為我國代表隊本屆最大黑馬。
另外，游泳「台灣蝶王」王冠閎成功將上屆杭州亞運的銀牌成色升級，在男子200公尺蝶式決賽中稱霸泳池，拿下極為難得的游泳金牌。
末代電子競技項目，我國除了《英雄聯盟》順利拿下銀牌外，《第五人格》、《永劫無間》與《魔法氣泡》也多點開花斬獲銅牌，成為本屆代表團另一大重要獎牌來源。
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