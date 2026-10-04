小孟老師分析今（4）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：專心學習工作
感情：換方式表達愛
財運：財務有所轉機
牡羊幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：金牛
金牛座：
工作：聯繫合作客戶
感情：與好友有曖昧
財運：親友回饋金額
金牛幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
雙子座：
工作：默默努力付出
感情：微笑吸引異性
財運：在外遇到金主
雙子幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：做事謙虛婉轉
感情：多些甜言蜜語
財運：財運來自貴人
巨蟹幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：射手
獅子座：
工作：彰顯工作實力
感情：適合主動放電
財運：社交開創財源
獅子幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
處女座：
工作：取得合作契約
感情：多些撒嬌調情
財運：增資擴充情況
處女幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：雙魚
天秤座：
工作：事業穩紮穩打
感情：愛人齊心協力
財運：減少奢侈購買
天秤幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：天秤
天蠍座：
工作：千里馬遇伯樂
感情：帥氣睿智表現
財運：盈收有望新高
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：雙子
射手座：
工作：主動結識朋友
感情：愛情表現獨特
財運：短期投資有盈
射手幸運色：綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：與人分享喜樂
感情：表現意外驚喜
財運：節儉多有儲蓄
魔羯幸運色：金色
貴人：天秤
小人：處女
水瓶座：
工作：得到同事認同
感情：製造浪漫情境
財運：商務洽談機會
水瓶幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙魚座：
工作：業務收穫良多
感情：穩定平衡感情
財運：財運有利衝剌
雙魚幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：專心學習工作
感情：換方式表達愛
財運：財務有所轉機
牡羊幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：金牛
金牛座：
工作：聯繫合作客戶
感情：與好友有曖昧
財運：親友回饋金額
金牛幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
雙子座：
工作：默默努力付出
感情：微笑吸引異性
財運：在外遇到金主
雙子幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：天蠍
巨蟹座：
工作：做事謙虛婉轉
感情：多些甜言蜜語
財運：財運來自貴人
巨蟹幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：射手
獅子座：
工作：彰顯工作實力
感情：適合主動放電
財運：社交開創財源
獅子幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
處女座：
工作：取得合作契約
感情：多些撒嬌調情
財運：增資擴充情況
處女幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：雙魚
天秤座：
工作：事業穩紮穩打
感情：愛人齊心協力
財運：減少奢侈購買
天秤幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：天秤
天蠍座：
工作：千里馬遇伯樂
感情：帥氣睿智表現
財運：盈收有望新高
天蠍幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：雙子
射手座：
工作：主動結識朋友
感情：愛情表現獨特
財運：短期投資有盈
射手幸運色：綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
魔羯座：
工作：與人分享喜樂
感情：表現意外驚喜
財運：節儉多有儲蓄
魔羯幸運色：金色
貴人：天秤
小人：處女
水瓶座：
工作：得到同事認同
感情：製造浪漫情境
財運：商務洽談機會
水瓶幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙魚座：
工作：業務收穫良多
感情：穩定平衡感情
財運：財運有利衝剌
雙魚幸運色：亮紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。