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小孟老師分析今（4）日十二星座運勢。牡羊座：工作：專心學習工作感情：換方式表達愛財運：財務有所轉機牡羊幸運色：橙色貴人：獅子小人：金牛金牛座：工作：聯繫合作客戶感情：與好友有曖昧財運：親友回饋金額金牛幸運色：黑色貴人：巨蟹小人：牡羊雙子座：工作：默默努力付出感情：微笑吸引異性財運：在外遇到金主雙子幸運色：橙色貴人：金牛小人：天蠍巨蟹座：工作：做事謙虛婉轉感情：多些甜言蜜語財運：財運來自貴人巨蟹幸運色：咖啡色貴人：水瓶小人：射手獅子座：工作：彰顯工作實力感情：適合主動放電財運：社交開創財源獅子幸運色：灰色貴人：天蠍小人：魔羯處女座：工作：取得合作契約感情：多些撒嬌調情財運：增資擴充情況處女幸運色：淡藍色貴人：牡羊小人：雙魚天秤座：工作：事業穩紮穩打感情：愛人齊心協力財運：減少奢侈購買天秤幸運色：粉紅色貴人：雙子小人：天秤天蠍座：工作：千里馬遇伯樂感情：帥氣睿智表現財運：盈收有望新高天蠍幸運色：亮紅色貴人：處女小人：雙子射手座：工作：主動結識朋友感情：愛情表現獨特財運：短期投資有盈射手幸運色：綠色貴人：射手小人：巨蟹魔羯座：工作：與人分享喜樂感情：表現意外驚喜財運：節儉多有儲蓄魔羯幸運色：金色貴人：天秤小人：處女水瓶座：工作：得到同事認同感情：製造浪漫情境財運：商務洽談機會水瓶幸運色：淡藍色貴人：雙魚小人：水瓶雙魚座：工作：業務收穫良多感情：穩定平衡感情財運：財運有利衝剌雙魚幸運色：亮紅色貴人：魔羯小人：獅子