名古屋亞運絕大多數賽程正式結束，中華隊於網球最終日賽程中，女雙方面「金包銀」，由謝淑薇、梁恩碩拿下金牌，詹皓晴、吳芳嫺取得銀牌坐收。另外女壘、高爾夫女團與跆拳道林唯均都踢進銅牌，中華隊單日收進1金1銀3銅，共計5面獎牌，最終獎牌數確認為5金17銀33銅，獎總牌數55面，在參與亞運的45個國家中排名第14名。
謝淑薇、梁恩碩3盤險勝 奪下中華隊第5金
中華隊2日靠拳擊林郁婷、陳念琴打進1金1銀，而3日提早確認金、銀牌再各添一面，原因是網球女雙金牌戰2組人馬都是中華隊成員，昨日也正式分出高下，謝淑薇、梁恩碩歷經3盤苦戰，最終擊敗詹皓晴、吳芳嫺，為中華隊添得本屆第5金。
此外，女壘最終戰12：2打爆菲律賓，連續2屆拿到銅牌，高爾夫女團則在今日最終回合，靠「微笑球后」曾雅妮全場抓下5隻小鳥，繳出68桿佳績，最終睽違16年後再度奪下獎牌，最後跆拳道一姊林唯均也踢進銅牌，為跆拳道獎牌首開紀錄。
中華隊5金、獎總牌數55面 獎牌榜排名第14
亞運4日賽程最後剩下位於東京的馬術賽事障礙超越個人賽，其餘項目都已比完，中華隊最終為5金17銀33銅，獎總牌數55面，在45個參賽國中排名第14名。上一屆中華隊拿下19金20銀28銅，總計67面獎牌，在獎牌榜上高居第6名。
其他國家方面，中國隊以167金87銀80銅，總獎牌數334面排名第1，地主日本隊78金89銀88銅、總獎牌255面排在第2，第3則是韓國隊的37金43銀67銅。
✨名古屋亞運10/3各國獎牌排行榜：
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中華隊2日靠拳擊林郁婷、陳念琴打進1金1銀，而3日提早確認金、銀牌再各添一面，原因是網球女雙金牌戰2組人馬都是中華隊成員，昨日也正式分出高下，謝淑薇、梁恩碩歷經3盤苦戰，最終擊敗詹皓晴、吳芳嫺，為中華隊添得本屆第5金。
此外，女壘最終戰12：2打爆菲律賓，連續2屆拿到銅牌，高爾夫女團則在今日最終回合，靠「微笑球后」曾雅妮全場抓下5隻小鳥，繳出68桿佳績，最終睽違16年後再度奪下獎牌，最後跆拳道一姊林唯均也踢進銅牌，為跆拳道獎牌首開紀錄。
中華隊5金、獎總牌數55面 獎牌榜排名第14
亞運4日賽程最後剩下位於東京的馬術賽事障礙超越個人賽，其餘項目都已比完，中華隊最終為5金17銀33銅，獎總牌數55面，在45個參賽國中排名第14名。上一屆中華隊拿下19金20銀28銅，總計67面獎牌，在獎牌榜上高居第6名。
其他國家方面，中國隊以167金87銀80銅，總獎牌數334面排名第1，地主日本隊78金89銀88銅、總獎牌255面排在第2，第3則是韓國隊的37金43銀67銅。
✨名古屋亞運10/3各國獎牌排行榜：
|名次
|國家
|金牌🥇
|銀牌🥈
|銅牌🥉
|獎牌數
|1
|中國
|167
|87
|80
|334
|2
|日本
|78
|89
|88
|255
|3
|韓國
|37
|43
|67
|147
|4
|烏茲別克
|21
|24
|23
|68
|5
|印度
|19
|26
|36
|81
|6
|泰國
|18
|13
|21
|52
|7
|伊朗
|16
|18
|15
|49
|8
|哈薩克
|12
|22
|45
|79
|9
|巴林
|11
|5
|6
|22
|10
|香港
|10
|19
|23
|52
|14
|台灣
|5
|17
|33
|55
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