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謝淑薇、梁恩碩3盤險勝 奪下中華隊第5金

中華隊5金、獎總牌數55面 獎牌榜排名第14

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 167 87 80 334 2 日本 78 89 88 255 3 韓國 37 43 67 147 4 烏茲別克 21 24 23 68 5 印度 19 26 36 81 6 泰國 18 13 21 52 7 伊朗 16 18 15 49 8 哈薩克 12 22 45 79 9 巴林 11 5 6 22 10 香港 10 19 23 52 14 台灣 5 17 33 55

名古屋亞運絕大多數賽程正式結束，中華隊於網球最終日賽程中，女雙方面「金包銀」，由謝淑薇、梁恩碩拿下金牌，詹皓晴、吳芳嫺取得銀牌坐收。另外女壘、高爾夫女團與跆拳道林唯均都踢進銅牌，中華隊單日收進1金1銀3銅，共計5面獎牌，最終獎牌數確認為5金17銀33銅，獎總牌數55面，在參與亞運的45個國家中排名第14名。中華隊2日靠拳擊林郁婷、陳念琴打進1金1銀，而3日提早確認金、銀牌再各添一面，原因是網球女雙金牌戰2組人馬都是中華隊成員，昨日也正式分出高下，謝淑薇、梁恩碩歷經3盤苦戰，最終擊敗詹皓晴、吳芳嫺，為中華隊添得本屆第5金。此外，女壘最終戰12：2打爆菲律賓，連續2屆拿到銅牌，高爾夫女團則在今日最終回合，靠「微笑球后」曾雅妮全場抓下5隻小鳥，繳出68桿佳績，最終睽違16年後再度奪下獎牌，最後跆拳道一姊林唯均也踢進銅牌，為跆拳道獎牌首開紀錄。亞運4日賽程最後剩下位於東京的馬術賽事障礙超越個人賽，其餘項目都已比完，中華隊最終為5金17銀33銅，獎總牌數55面，在45個參賽國中排名第14名。上一屆中華隊拿下19金20銀28銅，總計67面獎牌，在獎牌榜上高居第6名。其他國家方面，中國隊以167金87銀80銅，總獎牌數334面排名第1，地主日本隊78金89銀88銅、總獎牌255面排在第2，第3則是韓國隊的37金43銀67銅。