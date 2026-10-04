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▲譚松韻（左）和趙今麥（右）長很像。（圖／翻攝自微博）

▲譚松韻也能駕馭隨性的風格。（圖／翻攝自微博@譚松韻）

下半年陸劇崛起，接連幾部都讓人看了欲罷不能，其中有譚松韻主演的古裝劇《蘭香如故》，以及趙今麥主演的現代職場劇《無可替代》，有人發現這兩位女主角長相神似，還有人說這是爆紅臉型，不過其實譚松韻要比趙今麥還大12歲，一張娃娃臉太無敵了，36歲的她甚至比吳謹言、孫千，還有《蘭香如故》同劇演員劉學義、李夢都還大。譚松韻在《蘭香如故》中飾演許蘭香，從16歲開始演起，進府當小丫鬟，每天過得擔心受怕，靠著一張娃娃臉一點也沒有違和感，後期成為林家主母，配上珠寶、髮式，也能將她打扮得雍容華貴。與此同時，現代劇《無可替代》開播，24歲的趙今麥在劇中飾演職場小白，為了買回母親臨死前都念念不忘的老房子，秉持著職場無閨密，即便是上司，只要認為對方能力不如她，也能不顧情面地鬥掉對方。不少觀眾發現，趙今麥跟譚松韻一樣都是娃娃臉，還有著水汪汪的大眼睛，猛一看還有種在看穿越劇的感覺，但其實，1990出生的譚松韻比趙今麥還大12歲，今年36歲的她，甚至比吳謹言、孫千、劉學義、李夢還大。然而能保持這樣的外型，譚松韻也下足苦功，她曾經是66公斤的肉肉女，靠著多喝水、運動，吃飯細嚼慢嚥瘦到42公斤，不僅瘦下來，皮膚和氣色也都變好。從譚松韻的微博私服穿搭可看出，私下的她更多了一分隨性美。