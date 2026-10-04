結局來看，從謝淑薇拒絕握手的那一刻，中華隊本屆亞運唯一一次「金包銀」，早就已經淪為失控口水戰的配角。

我是廣告 請繼續往下閱讀

詹謝兩派吵了20年 只要碰頭永遠會是焦點

謝淑薇、詹皓晴公開受訪各說各話，但是卻相當默契的，於言談中不斷稱讚搭檔梁恩碩、吳芳嫺，期望外界將目光放到2位網壇新星上，但所有人都知道，這2位征戰大滿貫的名將，只要碰頭永遠都會是焦點。

握不握手只是小事？謝淑薇作風依舊很直率

這有什麼很奇怪的嗎？大家可能會關注是不是有握手，這不是很重要的事情，我們贏了就好了。

但這次亞運金牌戰相遇，全台媒體都在場、於至少10多台相機面前，謝淑薇說不握就不握，作風依舊很直率、很謝淑薇。

「詹謝大戰不握手」霸佔熱搜 台灣金包銀淪為配角

「詹謝大戰不握手」7個字，昨日賽後登上社群熱搜長達8小時，熱度依舊沒有退去。

她們都是台灣網壇的一時之選，為中華隊努力拚下金、銀牌，甚至合力上演一場精采的3盤大戰，但這一晚，有多少人在乎呢？

▲詹皓晴（右）賽後數度稱讚搭檔吳芳嫺表現，吳芳嫺也以一句「金牌的手不好握」力挺學姊。（圖／特派記者朱永強攝）

▲梁恩碩（右）是昨日賽後唯一沒有針對詹謝大戰發言的選手，跟中華隊一樣成為配角。但實際上她昨戰發揮搶眼，最後1分甚至也是靠她的強力穿越抽球拿下金牌。（圖／特派記者朱永強攝）

▲謝淑薇、詹皓晴都帶領學妹打出精彩一戰，但賽後沒有多少人記得這場比賽實際發生的內容。（圖／記者朱永強攝）

昨日名古屋亞運網球女雙迎來眾所矚目的台灣內戰，謝淑薇與梁恩碩、詹皓晴和吳芳嫺都闖進金牌戰，詹吳配1日受訪時話說得圓融，「走到這一步，中華隊已經是最大贏家。」但所有人都理解，外界鎂光燈依舊聚焦在「詹謝大戰」上，中華隊確實是贏家、卻不會是主角。詹謝兩家在網壇各具勢力，從培育選手、基層教育到國際賽成績，都為中華隊打下不少江山，但雙方從2006年杜哈亞運便傳出不和，直到2016年里約奧運，因教練名額與指派權益衝突，謝淑薇率先「開槍」臨陣退賽，徹底把衝突擺上檯面。本屆賽會一路至今，昨日媒體賽後不免俗問及不握手一事，謝淑薇劈頭就反問，「」確實，握不握手，追根究柢只是一個不成文的賽後禮儀，沒有犯規、也不會被罰款，但只要不握手，就是一件容易受到關注的事，謝淑薇自己也清楚不過。謝淑薇、詹皓晴作為大滿貫女雙球星，過去衝突都出現在國外舉行的公開賽期間，現場並無特定台灣媒體訪問、為兩人搭建舞台，小打小鬧就過了，數字會說話，讀者愛看、媒體自然也爭相報導，這背後其實就是最基礎的供需理論，而運動本質上就是服務業、是娛樂產業之一。只是當本屆亞運成績不如預期的中華隊，在最後一天終於首次有慶祝「金包銀」機會時，賽後版面卻全被「詹謝大戰不握手」佔據，難免有些可惜的意味。手忙腳亂寫稿後的深夜，腦中突然回味起這場精彩比賽，謝淑薇的網前截擊、梁恩碩的重砲發球、詹皓晴的底線穩健抽球以及吳芳嫺的快速跑動補位，