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⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月4日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 59 35-24-0 0.593 M1 2 樂天桃猿 58 33-25-0 0.569 1.5 3 統一獅 59 33-26-0 0.559 2 4 味全龍 59 27-32-0 0.458 8 5 富邦悍將 58 24-34-0 0.414 10.5 6 台鋼雄鷹 59 24-35-0 0.407 11

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月4日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 119 66-53-0 0.555 封王 2 統一獅 118 62-55-1 0.530 3 3 富邦悍將 118 58-60-0 0.492 7.5 4 樂天桃猿 118 57-59-2 0.491 7.5 5 中信兄弟 118 55-61-2 0.474 9.5 6 台鋼雄鷹 119 54-64-1 0.458 11.5

▲樂天桃猿今日在桃園主場迎戰味全龍，由陳克羿掛帥先發。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.30）

▲統一獅今日交手富邦悍將，由洋投喬登掛帥先發。（圖／統一獅提供,2026.4.16）

▲台鋼雄鷹今日客場交手中信兄弟，推出張誠恩先發戰羅戈。（圖／台鋼雄鷹提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（4）日共3場比賽，下半季處於淘汰邊緣的樂天桃猿，今日在桃園主場迎戰味全龍，由陳克羿交手曹祐齊；富邦悍將在新莊主場交手統一7-ELEVEn獅，悍里歐（A.J. Candelario）先發戰喬登（Jordan Balazovic）；目標拋下黃色彩帶的中信兄弟，今日回到洲際主場對決台鋼雄鷹，羅戈（Nivaldo Rodriguez）掛帥交手張誠恩。❗️兄弟目前下半季封王魔術數字M1，今日若擊退雄鷹，就奪下今年下半季冠軍，若另一地桃猿輸球，兄弟同樣可拋下彩帶。桃猿今日在主場交手龍隊，續命唯一條件是「自己贏球+兄弟輸球」，因此寄望雄鷹能咬兄弟一口。🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第2，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽16場，拿下5勝8敗，防禦率3.96。陳克羿本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.09。龍隊目前排名第4，今日由土投曹祐齊掛帥，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率3.86。曹祐齊去年與桃猿交手3場，拿下1勝，對戰防禦率2.19。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台🟡新莊賽事、開賽時間17：05悍將目前排名第5，今日推出洋投悍里歐先發，本季出賽5場，拿下1勝2敗，防禦率4.15。悍里歐本季與失隊無交手紀錄，這是雙方生涯初對決。獅隊目前排名第3，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽20場，拿下8勝4敗，防禦率1.69。喬登本季與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.43。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡洲際賽事、開賽時間17：05兄弟目前排名第1，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽24場，拿下11勝9敗，防禦率3.43。羅戈本季與雄鷹交手6場，拿下4勝2敗，對戰防禦率3.35。雄鷹目前排名第6，今日由土投張誠恩掛帥，本季出賽10場，無勝敗紀錄，防禦率3.48。張誠恩本季與兄弟交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.70。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍新莊球場（室外球場）氣溫：29度至31度降雨機率：10%📍桃園球場（室外球場）氣溫：29度至31度降雨機率：10%📍洲際球場（室外球場）氣溫：31度至33度降雨機率：0%