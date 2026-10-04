中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（4）日共3場比賽，下半季處於淘汰邊緣的樂天桃猿，今日在桃園主場迎戰味全龍，由陳克羿交手曹祐齊；富邦悍將在新莊主場交手統一7-ELEVEn獅，悍里歐（A.J. Candelario）先發戰喬登（Jordan Balazovic）；目標拋下黃色彩帶的中信兄弟，今日回到洲際主場對決台鋼雄鷹，羅戈（Nivaldo Rodriguez）掛帥交手張誠恩。《NOWnews》整理出10月4日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月4日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至10月4日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前下半季封王魔術數字M1，今日若擊退雄鷹，就奪下今年下半季冠軍，若另一地桃猿輸球，兄弟同樣可拋下彩帶。桃猿今日在主場交手龍隊，續命唯一條件是「自己贏球+兄弟輸球」，因此寄望雄鷹能咬兄弟一口。
桃猿關鍵「續命戰」 陳克羿對決龍隊曹祐齊
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第2，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽16場，拿下5勝8敗，防禦率3.96。陳克羿本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.09。
龍隊目前排名第4，今日由土投曹祐齊掛帥，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率3.86。曹祐齊去年與桃猿交手3場，拿下1勝，對戰防禦率2.19。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
悍將主場戰獅隊 悍里歐對決喬登
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第5，今日推出洋投悍里歐先發，本季出賽5場，拿下1勝2敗，防禦率4.15。悍里歐本季與失隊無交手紀錄，這是雙方生涯初對決。
獅隊目前排名第3，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽20場，拿下8勝4敗，防禦率1.69。喬登本季與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.43。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟力拚封王 羅戈戰雄鷹張誠恩
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名第1，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽24場，拿下11勝9敗，防禦率3.43。羅戈本季與雄鷹交手6場，拿下4勝2敗，對戰防禦率3.35。
雄鷹目前排名第6，今日由土投張誠恩掛帥，本季出賽10場，無勝敗紀錄，防禦率3.48。張誠恩本季與兄弟交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.70。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️10/4中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：10%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月4日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|59
|35-24-0
|0.593
|M1
|2
|樂天桃猿
|58
|33-25-0
|0.569
|1.5
|3
|統一獅
|59
|33-26-0
|0.559
|2
|4
|味全龍
|59
|27-32-0
|0.458
|8
|5
|富邦悍將
|58
|24-34-0
|0.414
|10.5
|6
|台鋼雄鷹
|59
|24-35-0
|0.407
|11
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|119
|66-53-0
|0.555
|封王
|2
|統一獅
|118
|62-55-1
|0.530
|3
|3
|富邦悍將
|118
|58-60-0
|0.492
|7.5
|4
|樂天桃猿
|118
|57-59-2
|0.491
|7.5
|5
|中信兄弟
|118
|55-61-2
|0.474
|9.5
|6
|台鋼雄鷹
|119
|54-64-1
|0.458
|11.5
桃猿關鍵「續命戰」 陳克羿對決龍隊曹祐齊
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第2，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽16場，拿下5勝8敗，防禦率3.96。陳克羿本季與龍隊交手2場，吞下1敗，對戰防禦率3.09。
龍隊目前排名第4，今日由土投曹祐齊掛帥，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率3.86。曹祐齊去年與桃猿交手3場，拿下1勝，對戰防禦率2.19。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第5，今日推出洋投悍里歐先發，本季出賽5場，拿下1勝2敗，防禦率4.15。悍里歐本季與失隊無交手紀錄，這是雙方生涯初對決。
獅隊目前排名第3，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽20場，拿下8勝4敗，防禦率1.69。喬登本季與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.43。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名第1，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽24場，拿下11勝9敗，防禦率3.43。羅戈本季與雄鷹交手6場，拿下4勝2敗，對戰防禦率3.35。
雄鷹目前排名第6，今日由土投張誠恩掛帥，本季出賽10場，無勝敗紀錄，防禦率3.48。張誠恩本季與兄弟交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.70。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：10%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：10%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：0%
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