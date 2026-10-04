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📍下半季封王與加賽情境解析（排除和局）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 59 35-24-0 0.593 M1 2 樂天桃猿 58 33-25-0 0.569 1.5 3 統一獅 59 33-26-0 0.559 2 4 味全龍 59 27-32-0 0.458 8 5 富邦悍將 58 24-34-0 0.414 10.5 6 台鋼雄鷹 59 24-35-0 0.407 11

中華職棒37年下半季戰況白熱化，中信兄弟目前封王魔術數字「M1」，今（4）日與台鋼雄鷹交手力拚拋下冠軍彩帶，樂天桃猿淘汰指數剩下1，今日迎戰味全龍目標「續命」。依照目前戰局來看，下半季最終只有「兄弟封王」與「加賽」的選項，而雄鷹在這之間扮演關鍵角色，若真的咬下兄弟，加上桃猿贏球，明（5）日桃猿與富邦悍將的球季最終戰，將決定下半季冠軍是否交由加賽來產生。中職球季剩下最後2天賽程，但下半季冠軍仍未出爐，戰況極其膠著。兄弟昨日靠著黃韋盛的致勝清壘三壘安打，以3：0完封悍將，戰績為35勝24敗、勝率0.593，封王魔術數字減至「M1」。桃猿前役靠著7局下6分大局逆轉，以7：5逆轉擊退雄鷹，戰績來到33勝25敗、勝率0.569，淘汰指數1。兄弟下半季剩下今日這場與雄鷹的比賽（10月5日賽程為上半季補賽，不計入下半季），桃猿除了今日交手龍隊，明日與悍將還有下半季補賽。依照目前的封王態勢，兄弟只要今日贏球、或桃猿今日輸球，就可以拋下黃色彩帶，奪下隊史第21座季冠軍。這也代表，桃猿今日想要「續命」，光是自己贏球還不夠，更必須寄望雄鷹發揮「水鬼之力」擊退兄弟。雄鷹前役輸球加上兄弟贏球，雙方勝差拉開至2場，雄鷹確定在全年戰績墊底，明年新人選秀會獲得「狀元籤」，因此與兄弟正面對決時，不會有贏球反而對自己不利的尷尬局面。以目前局勢來看，下半季最終只會有「兄弟封王」與「加賽」的選項，若雄鷹今日咬下兄弟加上桃猿擊退龍隊，明日桃猿對決悍將時，將決定下半季冠軍是否交由加賽來產生。兄弟今日推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，本季出賽24場，拿下11勝9敗，防禦率3.43，羅戈本季與雄鷹交手6場，拿下4勝2敗，對戰防禦率3.35。雄鷹則是推出土投張誠恩應戰，本季出賽10場，無勝敗紀錄，防禦率3.48。張誠恩本季與兄弟交手2場，對戰防禦率2.70。下半季戰績收在36勝24敗，魔術數字歸零，兄弟直接封王（無論桃猿賽果為何）。桃猿淘汰指數歸零，兄弟同樣非自力封王。兄弟下半季賽程以35勝25敗結束；戰線將拉至明日（5日）桃猿對悍將補賽。若桃猿明日再勝，將以35勝25敗追平兄弟，雙方將進行下半季加賽爭冠；若桃猿明日輸球，則兄弟封王。