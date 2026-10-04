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中華職棒中信兄弟昨（3）日以3：0完封富邦悍將，下半季封王魔術數字下修至「M1」，今（4）日回到洲際主場，兄弟只要能擊退台鋼雄鷹，或是另一地樂天桃猿不敵味全龍，兄弟就能拋下黃色彩帶。兄弟「小可愛」江坤宇前役賽後在個人社群發文，「雖然還沒確定進入季後挑戰賽，但我們是興奮的。」談到徹夜排隊的球迷，江坤宇感性表示，「我知道球迷買的早已不是門票，而是為了進場幫我們打強心針鼓勵。」昨日在新莊的封王戰，湧入滿場的11600位球迷入場，不少外野象迷徹夜排隊，為的就是搶到好的視野替選手應援。球員也做出回應，黃韋盛在8局上擊出致勝清壘三壘安打，助隊3：0完封悍將，封王魔術數字減至「M1」，最快今日能在主場拋下黃色彩帶。前役賽後，兄弟總教練平野惠一率隊到外野向象迷致意，平野表示，雖然是客場作戰，仍聽到響亮且熱情的應援聲，「所以特別去外野表達對球迷的感謝之意。」兄弟「小可愛」江坤宇也在個人社群上發文，「今夜贏球，雖然還沒確定進入季後挑戰賽，但我們是興奮的，從上半季的球隊低潮到下半季的爭冠。」談到球迷徹夜排隊，江坤宇感性的說，「我知道球迷買的早已不是門票，而是為了進場幫我們打強心針鼓勵。剩下的我們竭盡全力，球迷們深夜排隊也要注意安全不要著涼。」文末江坤宇也寫下「心的共繫」，形容象迷與球隊之間超越言語、跨越距離的深層情感與精神共鳴。兄弟球團昨日賽後表示，目前內野超過1.4萬席已全數完售，僅剩零星外野票券。兄弟本季尚未出現主場滿場的賽事，今日在關鍵的封王戰有望達成本季首次滿場（2萬人）。