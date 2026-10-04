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🟡7-ELEVEN

▲7-11門市至10月4日指定飲品優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11至10月5日前，「國際咖啡日」APP咖啡買10送10。（圖／業者提供）

▲7-11精品咖啡買7送7至10月5日。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是10月2日至10月6日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富周六、周日「Happy Hour」活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富四季春茶、紅玉紅茶買1送1。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OKmart門市祭出單杯39元、兩杯69元活動。（圖／OK超商提供）

🟡星巴克

▲10月5日周一使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

🟡美廉社

▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／手機截圖）

🟡85度C

▲85度C至10月11日前，指定果咖系列第2杯半價。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯「分批取」咖啡優惠即日起至10月1日。（圖／全聯提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎和Uber自即日起至10月31日限時合作優惠。（圖／業者提供）

這周迎來雙十國慶連假，別錯過本周最新咖啡優惠！7-11線上寄杯特大杯濃萃美式買10送10，若自備杯扣5元，單杯28元爽喝到下班；路易莎和Uber限時合作，到門市完成任務享芒果綠茶買一送一，用Uber Eats外送則有莊園美式、黑糖雪點奶茶、煙燻柚香燒肉磚壓套餐買1送1。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（10月4日至10月10日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾精品水果冰磚咖啡第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）◾大杯燕麥拿鐵任選第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾醇濃伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾關西嫩仙草牛奶冰第2杯半價，7.5折（原價80元、特價60元）◾關西嫩仙草冰第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）◾琥珀小葉紅茶3杯100元，7.4折（原價45元、特價33元）◾紫桑果粒紅茶／青茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾特大杯濃萃美式買10送10，5.0折（原價65元、特價33元）◾特大杯濃萃拿鐵買10送6，6.3折（原價75元、特價47元）◾風味系列指定飲10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）◾特大杯冰芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）10月5日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）85度C響應「國際咖啡日」，10月1日至10月11日期間，多款水果咖啡系列任選第二杯半價，包括蜜桃、荔枝、芭樂、椪柑美式等，平均單杯最低49元。周三（10月7日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（10月9日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）路易莎和Uber限時跨界合作，即日起至10月31日期間，使用Uber Eats外送，享莊園美式／黑糖雪點奶茶／煙燻柚香燒肉磚壓套餐買1送1，指定熱門磚壓套餐限時6折，下單加碼再送Uber乘車金。門市現場獨享，到路易莎實體門市加入Uber官方LINE，現場可享芒果綠茶買一送一。此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。