迎接新一週運勢，現代塔羅家Princess表示，本週巨蟹與射手座喜迎大吉運，巨蟹名利雙收、舊愛回心轉意；射手成為最終贏家，收穫大桃花與事業合作；雙子也有機會快速脫單。然而，Princess也提醒，多個星座需嚴防人際與情感危機，牡羊要小心誤入三角戀；天秤與水瓶需防暴躁脾氣引發分手危機；天蠍與摩羯則在職場與財運上面臨計畫不成或業績欠佳的考驗。
現代塔羅家Princess分享12星座本週運勢（10月4日至10月10日）
♈ 牡羊座
本週運勢重點：愛情、工作、日常
這週愛情方面小心誤入三角戀，還有吵架。
◾ 工作、事業運：小心遇到難纏奧客。
◾ 愛情、桃花運：對方只是玩玩，別太主動了，他還有其他人選。
♉ 金牛座
本週運勢重點：工作
這週工作方面看起來能賺一筆，實際上不太可能。
◾ 工作、事業運：貌似有機會，實際上很困難。
◾ 愛情、桃花運：或許對方不是你喜歡的類型。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有機會直接脫單，對方迅速果決。
◾ 工作、事業運：困難中還是有錢賺。
◾ 愛情、桃花運：對方會有行動，有交往的機會。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面皆美好，收穫愛情金錢。
◾ 工作、事業運：有大好機會，是大錢。
◾ 愛情、桃花運：桃花運發動中，對方會回心轉意。
♌ 獅子座
本週運勢重點：日常、工作、愛情
這週愛情方面小心對方沒有新鮮感了，感情會有障礙喔！
◾ 工作、事業運：開始有機會在身邊，是錢脈。
◾ 愛情、桃花運：有點卡住了，沒有進展。
♍ 處女座
本週運勢重點：工作
這週工作方面小心最後談不成，開始都有困難。
◾ 工作、事業運：對方可能反悔取消，計畫胎死腹中。
◾ 愛情、桃花運：愛情萌芽中。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心小吵小鬧，鬧到對方提分手。
◾ 工作、事業運：職場上小心對方火氣大。
◾ 愛情、桃花運：情侶容易鬧脾氣，對方還是很愛你。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：工作、愛情
這週愛情工作方面都有點慘澹，做好心理準備。
◾ 工作、事業運：計畫不成，沒有錢賺。
◾ 愛情、桃花運：對方無心，有重重的距離感。
♐ 射手座
本週運勢重點：愛情、工作
這週愛情工作方面是最終贏家，收穫愛情合作。
◾ 工作、事業運：雖然對方有猶豫的地方，但是是談得成的。
◾ 愛情、桃花運：有大桃花，可以順利交往。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：工作
這週工作方面難談得成，請做好貧窮的準備。
◾ 工作、事業運：談不成生意。
◾ 愛情、桃花運：對方點到為止，讓你們有障礙。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都要小心衝突、火氣、意外提分手。
◾ 工作、事業運：小心言語衝突。
◾ 愛情、桃花運：小心吵架，傷到你。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面剛好都是不太討喜的，請換個樣子。
◾ 工作、事業運：若是案子產品對方極度不喜歡，那你就沒賺頭。
◾ 愛情、桃花運：對方不喜歡你這種的類型，所以比較客套。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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♈ 牡羊座
本週運勢重點：愛情、工作、日常
這週愛情方面小心誤入三角戀，還有吵架。
◾ 工作、事業運：小心遇到難纏奧客。
◾ 愛情、桃花運：對方只是玩玩，別太主動了，他還有其他人選。
♉ 金牛座
本週運勢重點：工作
這週工作方面看起來能賺一筆，實際上不太可能。
◾ 工作、事業運：貌似有機會，實際上很困難。
◾ 愛情、桃花運：或許對方不是你喜歡的類型。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有機會直接脫單，對方迅速果決。
◾ 工作、事業運：困難中還是有錢賺。
◾ 愛情、桃花運：對方會有行動，有交往的機會。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面皆美好，收穫愛情金錢。
◾ 工作、事業運：有大好機會，是大錢。
◾ 愛情、桃花運：桃花運發動中，對方會回心轉意。
♌ 獅子座
本週運勢重點：日常、工作、愛情
這週愛情方面小心對方沒有新鮮感了，感情會有障礙喔！
◾ 工作、事業運：開始有機會在身邊，是錢脈。
◾ 愛情、桃花運：有點卡住了，沒有進展。
♍ 處女座
本週運勢重點：工作
這週工作方面小心最後談不成，開始都有困難。
◾ 工作、事業運：對方可能反悔取消，計畫胎死腹中。
◾ 愛情、桃花運：愛情萌芽中。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面小心小吵小鬧，鬧到對方提分手。
◾ 工作、事業運：職場上小心對方火氣大。
◾ 愛情、桃花運：情侶容易鬧脾氣，對方還是很愛你。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：工作、愛情
這週愛情工作方面都有點慘澹，做好心理準備。
◾ 工作、事業運：計畫不成，沒有錢賺。
◾ 愛情、桃花運：對方無心，有重重的距離感。
♐ 射手座
本週運勢重點：愛情、工作
這週愛情工作方面是最終贏家，收穫愛情合作。
◾ 工作、事業運：雖然對方有猶豫的地方，但是是談得成的。
◾ 愛情、桃花運：有大桃花，可以順利交往。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：工作
這週工作方面難談得成，請做好貧窮的準備。
◾ 工作、事業運：談不成生意。
◾ 愛情、桃花運：對方點到為止，讓你們有障礙。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都要小心衝突、火氣、意外提分手。
◾ 工作、事業運：小心言語衝突。
◾ 愛情、桃花運：小心吵架，傷到你。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面剛好都是不太討喜的，請換個樣子。
◾ 工作、事業運：若是案子產品對方極度不喜歡，那你就沒賺頭。
◾ 愛情、桃花運：對方不喜歡你這種的類型，所以比較客套。
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※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。