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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

迎接新一週運勢，表示，本週巨蟹與射手座喜迎大吉運，巨蟹名利雙收、舊愛回心轉意；射手成為最終贏家，收穫大桃花與事業合作；雙子也有機會快速脫單。然而，Princess也提醒，多個星座需嚴防人際與情感危機，牡羊要小心誤入三角戀；天秤與水瓶需防暴躁脾氣引發分手危機；天蠍與摩羯則在職場與財運上面臨計畫不成或業績欠佳的考驗。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週愛情方面小心誤入三角戀，還有吵架。◾ 工作、事業運：小心遇到難纏奧客。◾ 愛情、桃花運：對方只是玩玩，別太主動了，他還有其他人選。本週運勢重點：工作這週工作方面看起來能賺一筆，實際上不太可能。◾ 工作、事業運：貌似有機會，實際上很困難。◾ 愛情、桃花運：或許對方不是你喜歡的類型。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有機會直接脫單，對方迅速果決。◾ 工作、事業運：困難中還是有錢賺。◾ 愛情、桃花運：對方會有行動，有交往的機會。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面皆美好，收穫愛情金錢。◾ 工作、事業運：有大好機會，是大錢。◾ 愛情、桃花運：桃花運發動中，對方會回心轉意。本週運勢重點：日常、工作、愛情這週愛情方面小心對方沒有新鮮感了，感情會有障礙喔！◾ 工作、事業運：開始有機會在身邊，是錢脈。◾ 愛情、桃花運：有點卡住了，沒有進展。本週運勢重點：工作這週工作方面小心最後談不成，開始都有困難。◾ 工作、事業運：對方可能反悔取消，計畫胎死腹中。◾ 愛情、桃花運：愛情萌芽中。本週運勢重點：愛情這週愛情方面小心小吵小鬧，鬧到對方提分手。◾ 工作、事業運：職場上小心對方火氣大。◾ 愛情、桃花運：情侶容易鬧脾氣，對方還是很愛你。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情工作方面都有點慘澹，做好心理準備。◾ 工作、事業運：計畫不成，沒有錢賺。◾ 愛情、桃花運：對方無心，有重重的距離感。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情工作方面是最終贏家，收穫愛情合作。◾ 工作、事業運：雖然對方有猶豫的地方，但是是談得成的。◾ 愛情、桃花運：有大桃花，可以順利交往。本週運勢重點：工作這週工作方面難談得成，請做好貧窮的準備。◾ 工作、事業運：談不成生意。◾ 愛情、桃花運：對方點到為止，讓你們有障礙。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面都要小心衝突、火氣、意外提分手。◾ 工作、事業運：小心言語衝突。◾ 愛情、桃花運：小心吵架，傷到你。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面剛好都是不太討喜的，請換個樣子。◾ 工作、事業運：若是案子產品對方極度不喜歡，那你就沒賺頭。◾ 愛情、桃花運：對方不喜歡你這種的類型，所以比較客套。