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▲楊萬連被粉絲親切稱作「阿北」，過世前幾天還在開直播。（圖／翻攝自寶島冒險王FB）

直播主楊萬連以「寶島冒險王」為名開設臉書粉絲專頁，經常透過直播與粉絲互動，被網友暱稱為「阿北」（阿伯），臉書有3.5萬人追蹤。昨（3）日晚間粉專卻突然公開他的死訊，表示楊萬連早在2日晚間11點就過世，讓眾人超級錯愕，大批粉絲更湧入留言：「星期三還在直播呢？是發生什麼事嗎？」不敢相信阿北離世，但家屬沒細說死因。「寶島冒險王」粉專昨日公開楊萬連的死訊：「我們敬愛的家人、大家長，楊萬連阿北『寶島冒險王・寶島傳奇』已於2026年10月2日晚上11時圓滿走完人生旅程，安詳離開人世。」粉專悼念楊萬連：「這一路，阿北帶給我們太多歡笑、回憶與溫暖。對我們而言，他不只是一位長輩，更是我們永遠敬愛的大家長。如今，阿北放下了身體的病痛與辛苦，人生這一程，圓滿了。我們雖然萬般不捨，但更希望大家用祝福的心，陪阿北走完最後這一段路。」粉專沒有透露楊萬連的具體死因、年紀，只說他生前遭到病痛折磨，這讓粉絲相當錯愕，因為楊萬連經常在臉書開直播，大家還以為他身體康健，紛紛震驚留言：「無法相信，之前還好好的，怎麼會突然這樣」、「前天不是還跟鯊魚去探險嗎？怎麼會？」、「這是真的嗎？星期三還在直播呢，是發生什麼事嗎？」、「阿伯身體不是很健康嗎？沒看出有什麼病痛啊」對於粉絲的困惑，阿北的粉專沒有再繼續回應解答，只說關於後續治喪事宜、追思安排及與家屬聯繫等相關資訊，待家屬確認後，他們將統一向大家公告，希望大家給家屬一點空間。楊萬連過去拍攝的影片與直播主要以實境探險、走訪台灣各地秘境、廟宇文化與彩券明牌交流（如六合彩、539版路分享）為核心，他主打接地氣、不做作的互動風格，吸引3.5萬粉絲關注。而過去身材較為肥胖的他，近年確實瘦了不少，不排除是因生病關係，但至於是什麼疾病，還有待家屬回應。