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第四季堪稱美股「最強季度」 歷史上85%機率上漲

期中選舉成政治變數 國會若變天恐牽動市場

企業財報季登場 標普500獲利估暴增逾30%

AI還能燒多少錢？科技巨頭資本支出成最大關鍵

美股正式進入第四季，歷史經驗顯示，這通常是一年當中表現最強勁的季度，今年又適逢美國期中選舉年，選後不確定性消除往往進一步推升行情。不過今年情況恐怕沒有這麼單純。美債殖利率飆升、聯準會（Fed）升息路徑、美國期中選舉，以及支撐美股漲勢的AI巨額資本支出能否延續，都將成為年底行情能否再創新高的關鍵。根據路透社報導，截至週五（2日），標普500指數今年以來已上漲近13%，距離8月中旬創下的歷史高點僅約1%。接下來幾週，美股將迎來第三季財報季、Fed重要會議，11月3日更將舉行期中選舉，決定美國國會控制權。富國銀行投資研究院全球資產配置策略主管麥克米倫（Tracie McMillion）表示，第四季通常具有相當強勁的季節性表現，「不過我認為今年投資人進入第四季時，仍面臨一些逆風」。根據研究機構CFRA統計，自1945年以來，標普500指數第四季平均上漲4.2%，並有高達85%的時間繳出正報酬，平均漲幅更超過其他3個季度的兩倍。如果碰上美國期中選舉年，第四季表現通常更加亮眼。CFRA首席投資策略師Sam Stovall指出，歷年期中選舉年的第四季，標普500平均漲幅達6.4%，主要原因是選舉結果揭曉後，政治不確定性逐漸消退，有利資金重新回流股市。不過若把時間拉長到整個期中選舉年，美股歷史表現反而通常較為疲弱。麥克米倫指出，標普500在歷屆期中選舉年平均一度出現約15%的回檔，但2026年至今最大跌幅僅約9%，明顯優於歷史經驗。也因此，富國銀行目前對選舉日前可能出現的市場回檔保持「高度警戒」。11月3日登場的美國期中選舉，將決定聯邦眾議院及參議院控制權，也是第四季市場最大政治變數之一。麥克米倫表示，如果民主黨最終同時從川普所屬共和黨手中奪下參、眾兩院控制權，可能進一步影響政府政策方向，進而牽動金融市場。不過她也強調，即使政治不確定性造成股市回檔，也可能反而形成投資人逢低布局的機會。除了選舉，美債殖利率近期快速攀升，同樣讓美股承受壓力，而背後另一項重要因素就是Fed的貨幣政策。Fed上月才進行3年來首次升息，以壓抑仍高於目標的通膨。下週三（7日）即將公布上次會議紀要，市場將從中尋找Fed下一步政策線索，包括今年10月或12月是否再次升息。不過週五公布的美國就業數據弱於預期後，市場仍押注Fed本月會議可能暫緩連續第二次升息。企業財報則是另一場大考。百事公司（PepsiCo）、達美航空（Delta Air Lines）等大型企業將在本週公布第三季業績，接下來一週則由華爾街大型銀行接棒，正式揭開財報季高潮。企業獲利強勁一直是今年美股上漲的重要支柱。根據LSEG IBES資料，目前市場預估標普500成分企業第三季整體獲利將較去年同期暴增超過30%。但強勁成長同樣帶來另一個問題：投資人的期待已被大幅拉高。今年企業獲利多次超越原本已經相當樂觀的預期，帶動股價上漲，但也意味著企業接下來必須交出更加亮眼的成績，才有可能繼續滿足市場胃口。一旦財報或財測稍有不如預期，高估值股票面臨的修正壓力可能更加明顯。其中，AI仍是本輪財報季最受市場關注的主題。近年大型科技公司投入龐大資金興建資料中心、購買AI晶片及其他基礎設施，不僅直接推升科技業投資，也讓半導體、伺服器、電力設備及資料中心等相關企業受惠，成為支撐美股行情的重要力量。AllianceBernstein股票投資主管Nelson Yu指出，美股近來的表現與AI題材呈現高度連動，因此這次財報季談到AI時，「第一件要看的事情，就是大型雲端科技業者是否調整資本支出」。換句話說，市場不只關心科技巨頭賺了多少錢，更關心它們接下來「還願意花多少錢」。一旦大型科技企業上調AI資本支出，可能繼續支撐從晶片到資料中心的整條供應鏈；反之，如果企業開始下修投資計畫，也可能動搖今年支撐美股的重要成長故事。因此，儘管歷史數據顯示第四季向來是美股最有利的季度之一，2026年底行情仍充滿變數。美債殖利率高檔、Fed升息前景、期中選舉結果，再加上AI投資熱潮能否延續，都將決定距離歷史高點僅約1%的標普500，能否在年底前再次改寫紀錄。