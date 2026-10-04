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把握今天短暫好天氣！東北季風明增強：北台灣、東部轉雨

▲下周一、二東北季風增強，雨勢較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明日、周二（5、6日）東北季風增強，氣溫明顯下降，但與「大陸冷氣團」強度還差得很遠

下周三至周五低溫跌至16度！國慶日有雨恐泡湯

周三至周五（7至9日）背風面晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨；北舒適、南微熱，因輻射冷卻、清晨氣溫低（台北測站約僅可降至在20度左右，全台平地最低溫則可降至16度左右）

國慶日（周六10日）北部、東半部水氣增多、轉有局部雨，中南部晴朗穩定；北台灣氣溫略降。

▲下周三溫度有感下降，低溫有機會來到19度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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