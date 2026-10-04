入秋最猛東北季風要來了！根據氣象專家吳德榮表示，明（5日）起東北季風逐漸增強，北台灣氣溫明顯下降，北部、東部將轉雨，雖然強度仍不到大陸冷氣團等級，但各地早晚仍偏涼。周三（7日）至周五（9日）受輻射冷卻影響，清晨低溫明顯，全台平地最低溫恐降至16度左右。至於國慶日連假天氣部分，周六（10日）國慶日北部、東半部水氣再增，將呈現局部有雨的情況，中南部則維持晴朗穩定；周日（11日）則水氣漸減，各地降雨機會減少，但仍需注意天氣變化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
把握今天短暫好天氣！東北季風明增強：北台灣、東部轉雨

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今日水氣減、天氣略好轉；東半部雲量稍多，偶有局部短暫降雨，中南部晴朗、山區午後有局部短暫降雨的機率。各地白天仍偏熱、早晚略偏涼。各地區氣溫如下：北部22至34度、中部20至36度、南部22至36度、東部23至34度。

▲下周一、二東北季風增強，雨勢較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲下周一、二東北季風增強，雨勢較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
吳德榮指出，明日、周二（5、6日）東北季風增強，氣溫明顯下降，但與「大陸冷氣團」強度還差得很遠，北台轉涼；明日北、東轉雨、有較大雨勢，週二水氣漸減，北、東降雨減少，南部山區午後偶有局部短暫降雨。

下周三至周五低溫跌至16度！國慶日有雨恐泡湯

周三至周五（7至9日）背風面晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨；北舒適、南微熱，因輻射冷卻、清晨氣溫低（台北測站約僅可降至在20度左右，全台平地最低溫則可降至16度左右）、日夜溫差大。

至於民眾在意的國慶日連假天氣，吳德榮分析，國慶日（周六10日）北部、東半部水氣增多、轉有局部雨，中南部晴朗穩定；北台灣氣溫略降。下周日（11日）水氣漸減，北、東降雨減少，中南部晴朗穩定。

▲下周三溫度有感下降，低溫有機會來到19度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲下周三溫度有感下降，低溫有機會來到19度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
彩雲颱風最新動態！未來路徑一次看：明變西北太平洋颱風

針對彩雲颱風最新動態，吳德榮表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第26號中颱「彩雲」在關島北方海面，將為半徑300公里的大型颱風，未來大致偏北轉北北東而行，朝日本東方海面前進。

根據模式系集模擬顯示，彩雲颱風大致以偏北轉北北東的機率最高，無侵臺機率。東太平洋的「颶風」NOLO，將於明（5）日跨過換日線，變身為西北太平洋的「颱風」，對台無威脅。

▲根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第26號中颱「彩雲」在關島北方海面，將為半徑300公里的大型颱風，未來大致偏北轉北北東而行，朝日本東方海面前進。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）
▲根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第26號中颱「彩雲」在關島北方海面，將為半徑300公里的大型颱風，未來大致偏北轉北北東而行，朝日本東方海面前進。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

相關新聞
陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

致力於提供完善且多元...