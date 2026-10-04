入秋最猛東北季風要來了！根據氣象專家吳德榮表示，明（5日）起東北季風逐漸增強，北台灣氣溫明顯下降，北部、東部將轉雨，雖然強度仍不到大陸冷氣團等級，但各地早晚仍偏涼。周三（7日）至周五（9日）受輻射冷卻影響，清晨低溫明顯，全台平地最低溫恐降至16度左右。至於國慶日連假天氣部分，周六（10日）國慶日北部、東半部水氣再增，將呈現局部有雨的情況，中南部則維持晴朗穩定；周日（11日）則水氣漸減，各地降雨機會減少，但仍需注意天氣變化。
把握今天短暫好天氣！東北季風明增強：北台灣、東部轉雨
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今日水氣減、天氣略好轉；東半部雲量稍多，偶有局部短暫降雨，中南部晴朗、山區午後有局部短暫降雨的機率。各地白天仍偏熱、早晚略偏涼。各地區氣溫如下：北部22至34度、中部20至36度、南部22至36度、東部23至34度。
吳德榮指出，明日、周二（5、6日）東北季風增強，氣溫明顯下降，但與「大陸冷氣團」強度還差得很遠，北台轉涼；明日北、東轉雨、有較大雨勢，週二水氣漸減，北、東降雨減少，南部山區午後偶有局部短暫降雨。
下周三至周五低溫跌至16度！國慶日有雨恐泡湯
周三至周五（7至9日）背風面晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨；北舒適、南微熱，因輻射冷卻、清晨氣溫低（台北測站約僅可降至在20度左右，全台平地最低溫則可降至16度左右）、日夜溫差大。
至於民眾在意的國慶日連假天氣，吳德榮分析，國慶日（周六10日）北部、東半部水氣增多、轉有局部雨，中南部晴朗穩定；北台灣氣溫略降。下周日（11日）水氣漸減，北、東降雨減少，中南部晴朗穩定。
彩雲颱風最新動態！未來路徑一次看：明變西北太平洋颱風
針對彩雲颱風最新動態，吳德榮表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第26號中颱「彩雲」在關島北方海面，將為半徑300公里的大型颱風，未來大致偏北轉北北東而行，朝日本東方海面前進。
根據模式系集模擬顯示，彩雲颱風大致以偏北轉北北東的機率最高，無侵臺機率。東太平洋的「颶風」NOLO，將於明（5）日跨過換日線，變身為西北太平洋的「颱風」，對台無威脅。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今日水氣減、天氣略好轉；東半部雲量稍多，偶有局部短暫降雨，中南部晴朗、山區午後有局部短暫降雨的機率。各地白天仍偏熱、早晚略偏涼。各地區氣溫如下：北部22至34度、中部20至36度、南部22至36度、東部23至34度。
下周三至周五低溫跌至16度！國慶日有雨恐泡湯
周三至周五（7至9日）背風面晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨；北舒適、南微熱，因輻射冷卻、清晨氣溫低（台北測站約僅可降至在20度左右，全台平地最低溫則可降至16度左右）、日夜溫差大。
至於民眾在意的國慶日連假天氣，吳德榮分析，國慶日（周六10日）北部、東半部水氣增多、轉有局部雨，中南部晴朗穩定；北台灣氣溫略降。下周日（11日）水氣漸減，北、東降雨減少，中南部晴朗穩定。
針對彩雲颱風最新動態，吳德榮表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第26號中颱「彩雲」在關島北方海面，將為半徑300公里的大型颱風，未來大致偏北轉北北東而行，朝日本東方海面前進。
根據模式系集模擬顯示，彩雲颱風大致以偏北轉北北東的機率最高，無侵臺機率。東太平洋的「颶風」NOLO，將於明（5）日跨過換日線，變身為西北太平洋的「颱風」，對台無威脅。