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挑戰國聯史上首度世界大賽3連霸的洛杉磯道奇隊，今（4）日在主場迎戰亞特蘭大勇士隊，展開國聯分區系列賽（NLDS）第1戰。道奇隊打線火力全開，全場敲出3發全壘打灌進5分，加上先發投手史庫柏（Tarik Skubal）繳出6局失1分的優質先發，終場道奇以5：3擊敗勇士，在5戰3勝制系列賽中拔得頭籌。大谷翔平這一場比賽在首打席敲安，全場4打數1安打。此役前3局雙方上演投手戰，道奇隊開路先鋒大谷翔平雖在首局敲出右外野安打，但後續打線遭到勇士「假先發」左投多德（Dylan Dodd）壓制，多德主投3局飆出4次三振無失分。戰局在4局下風雲變色，面對勇士第2任投手梅德羅斯（Victor Mederos），弗里曼（Freddie Freeman）先選到保送，隨後赫南德茲（Teoscar Hernández）在1出局後鎖定一顆92.4英里卡特球，一棒掃出左中間方向的先制2分全壘打，幫助道奇取得2：0領先。6局下道奇再度掀起重砲攻勢，赫南德茲率先敲安後，塔克（Kyle Tucker）補上一記右外野2分砲，將比分改寫為4：1。2出局後，蒙西（Max Muncy）再補上一記右外野陽春砲，道奇單局進帳3分，將領先擴大至5：1。道奇先發投手史庫柏本場表現亮眼，主投6局僅被敲出2支安打，飆出7次三振、投出2次保送，僅在6局上被墨菲（Sean Murphy）敲出陽春砲失掉1分，順利收下勝投。9局上道奇牛棚遭遇亂流，後援投手史考特（Tanner Scott）被小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲安後，遭阿爾比斯（Ozzie Albies）轟出2分砲，勇士將比分追成3：5。道奇緊急換上守護神菲利普斯（Evan Phillips）踩住煞車，雖然投出1次保送，但最終順利抓下最後一個出局數，成功守住勝利。擔任先發第2棒指定打擊的大谷翔平，首打席敲安後，後續3個打席分別擊出二壘平飛球、左外野飛球與中外野飛球出局，全場4打數1安打。在今日比賽開打前，道奇球團也正式揭曉了一項致敬創舉。為了紀念佛里曼在2024年世界大賽第1戰面對洋基時擊出的歷史性延長賽再見滿貫全壘打，球團特別將該球著陸的右外野看台「306區K排5號」座椅塗上標誌性的「道奇藍」，作為球場永久紀念。巧合的是，該座位號碼「5」正好與佛里曼的背號相同。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也盛讚那記全壘打是他有生之年見證過最偉大的體育時刻。雙方明日將繼續在道奇體育場進行第2戰，道奇預計派出塞揚左投史奈爾（Blake Snell）掛帥先發，全力爭取系列賽聽牌優勢。