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美國職棒大聯盟（MLB）美國聯盟分區系列賽（ALDS）首戰今（4）日點燃戰火，芝加哥白襪隊作客克里夫蘭對決守護者隊。白襪靠著日籍重砲村上宗隆在4局上轟出的先馳得點兩分砲，以及牛棚奇兵泰勒（Grant Taylor）後援4局無失分的狂野表現，終場以3：0完封守護者，不僅在系列賽拔得頭籌，更寫下自2005年奪得世界大賽冠軍以來，暌違21年的季後賽3連勝紀錄。本場比賽擔綱白襪先發「第4棒、一壘手」的村上宗隆，在首局首打席就敲出中外野安打。4局上無人出局一壘有人時，面對守護者先發左投梅西克（Parker Messick），村上鎖定第一球高達150公里的內角高位伸卡球，一棒掃上右外野中層看台。這發打破僵局的兩分砲，成為白襪贏球的關鍵。根據ESPN數據顯示，村上這發全壘打擊球初速高達112.2英里（約181公里）、飛行距離達440英尺（約134公尺），擊球仰角為31度。這不僅是今年大聯盟季後賽開打至今最快擊球初速的全壘打，更是自2006年正式記錄全壘打飛行距離以來，大聯盟新人在季後賽擊出史上第5遠的全壘打。村上在擊出全壘打後，情緒激動地朝著自家休息區大吼。賽後被媒體問及當時喊了什麼時，村上苦笑著說：「是髒話啦（笑）。」引發全場記者爆笑。談到球隊近期的絕佳氣氛，村上表示：「因為我們還沒輸過吧。賽季最後一個月，我們就已經把目光放在季後賽並全隊建立共識，所以能自然而然地進入狀況。」他也在會後特別向剛引退的養樂多大前輩石川雅規致敬，感謝石川多年來以身作則的帶領。白襪總教練維納伯（Will Venable）賽後對村上讚譽有加：「長打是我們戰術的一部分，對村上來說更是如此。考慮到當時剛化解危機，那發全壘打出現的時機簡直完美無瑕。」維納伯更強調，村上從加盟第一年起，不僅在打線上貢獻火力，更在球員休息室展現強大存在感與影響力，積極融入並形塑了球隊的獨特風格。除了打擊發威，白襪本場的「投球英雄」非泰勒莫屬。他在6局下登板，利用獨特的曲球軌跡，獨力投完最後4局，共用54球僅被敲出2支安打無失分，強勢收下救援成功。維納伯透露，泰勒在第9局還主動向教練團請纓續投，盛讚他：「在投手丘上簡直是頭野獸，隨著比賽進行，狀態甚至越來越好。」泰勒賽後也大讚村上的全壘打：「這絕對是今年最帥氣的全壘打，那記甩棒簡直完美。」白襪在此前的外卡系列賽中，以直落二橫掃休士頓太空人，加上本場勝利，已在今年季後賽取得3連勝。根據大聯盟官網報導，白襪上一次在季後賽打出3連勝以上的佳績，正好是2005年勇奪世界大賽冠軍的賽季（當年季後賽打出11勝1敗）。此外，村上宗隆也成為繼2005年的井口資仁、2020年的羅伯特（Luis Robert Jr.）與2021年的希茲（Gavin Sheets）後，白襪隊史第4位在季後賽開轟的新人球員。雙方明日將休兵一天，第2戰將於6日繼續在克里夫蘭舉行。守護者預計將推出今年狂飆248次三振的「奪三振王」威廉斯（Gavin Williams）先發，白襪的先發投手則尚未公布。