我是廣告 請繼續往下閱讀

美沙冬是什麼？不是直接提供海洛因

▲美沙冬主要用於海洛因等鴉片類藥物成癮者的替代治療，須經醫療專業評估並在指定機構接受治療。（圖／NOWnews資料照片）

羅一鈞搬出台大研究：16年防13664人感染HIV

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去談論毒品政策的文章近日再被翻出，沈伯洋昨（3）日回應，毒品防治包括「針頭交換」及「美沙冬治療計畫」等減害措施；台北市長蔣萬安隨後發文反擊，強調醫療單位與社區中心不同，美沙冬與毒品針頭施打也不一樣。讓美沙冬引發大量討論，美沙冬（Methadone）本身是一種合成類鴉片藥物，在台灣列為第二級管制藥品，不過同時也是經核准用於「類鴉片物質成癮戒毒」及「類鴉片物質成癮替代療法」的藥物，必須在醫療體系及醫事人員監督下使用。「美沙冬替代療法」是經醫師評估後，讓海洛因等鴉片類藥物成癮者使用口服美沙冬，降低對海洛因的渴求及戒斷症狀，藉此減少反覆注射非法藥物的行為。衛福部資料指出，美沙冬藥效時間較長，可用來降低海洛因成癮者的渴癮及戒斷不適；透過替代治療，也能降低共用針具造成HIV、B型及C型肝炎等血液傳染病的風險。美沙冬雖然也是管制藥物，並不是讓藥癮者繼續吸毒，而是目前類鴉片成癮治療的一種醫療方式。羅一鈞在臉書引用台大公衛學院研究結論指出，「清潔針具及美沙冬替代療法防治台灣靜脈藥癮愛滋疫情具有高度成本效益」，文中指出，研究顯示，清潔針具及美沙冬替代療法兩項減害策略，在2005年至2020年間，共預防13664名靜脈藥癮者被診斷為HIV；研究進一步推估，2021年至2040年間，還可預防10821名靜脈藥癮者被診斷感染HIV。兩項減害策略在2005年至2020年間花費約210億元，卻節省4041億元HIV相關醫療支出，效益費用比達18.94；2021年至2040年間預估將花費280億元，則可節省3213億元HIV相關醫療支出，效益費用比為11.47，相關減害政策「每投入1元，可以節省約19元醫療支出」。羅一鈞強調「防疫不分藍綠白」，能有效降低疫情、且具有顯著成本效益的公衛政策，中央和地方會持續推行。他並表示，希望各界持續支持減害政策和執行團隊，尤其是鼓勵第一線的防治工作者和在減害路上努力的受服務對象們。事實上，台灣推動藥癮愛滋減害政策已超過20年，其中「清潔針具」與「美沙冬替代療法」雖然經常被放在一起討論，卻是不同措施：前者主要透過提供清潔針具、回收使用過的針具，降低共用針具造成HIV等血液傳染病的風險；後者則屬於醫療體系中的鴉片類成癮替代治療。