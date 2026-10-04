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洛杉磯道奇隊順利在國聯西區封王，於台灣時間10月4日起在分區系列賽迎戰亞特蘭大勇士隊。32歲的「二刀流」球星大谷翔平今日也隨隊出賽，並且在戰勝勇士隊的G1中，有敲出一支安打的演出。而許久未現身的真美子今天也隨「道奇大嫂團」到場為老公加油，他一身黑色簡約的黑色上衣配上白色褲子，低調在包廂中應援。大谷翔平目前狀態仍未達巔峰。今年春季他一度繳出防禦率0的頂級投球成績，但7月3日對戰聖地牙哥教士主投6局、110球後感到不適，隨後因左膝發炎未再登板，並辭退全明星賽。打擊方面，自8月18日敲出連續6年達標的第30轟後，全壘打便陷入停滯，9月更因右上腕二頭肌發炎，迎來轉戰道奇後的首次傷兵名單。儘管他預計在季後賽專注於打擊，但在9月23日復出後仍處於調整階段。面對重重傷病與低潮，妻子真美子始終在球場包廂內給予最堅定的支持。她的觀戰穿搭充分展現了實用與低調支持夫婿的風格。平時多以牛仔外套、牛仔褲搭配圈型耳環的休閒造型現身，身為身高180公分的退役籃球員，即使是素雅簡約的服飾也能穿出獨特品味，將賽場主角的光芒完全留給丈夫。有時她也會換上道奇隊的白色主場球衣，與大谷的母親加代子一同並肩應援，甚至抱著愛犬「彈額頭」高舉雙手為大谷歡呼，成為他場外最大的精神支柱。道奇「大嫂團」的官方社群帳號也在3日（台灣時間4日）更新了分區系列賽首戰的合照。在氣溫高達攝氏37度的酷暑下，今年6月剛產下第二胎的真美子，以一襲清爽的黑色無袖上衣優雅亮相，與貝茲、曼西及史密斯等球星的妻子同框。相較於其他如佛里曼妻子雀兒喜等打扮華麗的大嫂團成員，真美子始終貫徹白上衣或黑無袖的自然系簡約穿搭。在異國面對眾多名流依舊不隨波逐流，展現出強大的內在靜定。在大谷缺席10月球隊公開練習、選擇獨自專心調整的關鍵時刻，真美子這份不盲從的強韌特質，無疑是支撐大谷挺進季後賽的最穩固靠山。