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▲輝達執行長黃仁勳（圖／路透社／達志影像）

李在鎔笑曝「3大共同點」 講到女兒突然洩喜訊

兩個「Madison」坐一起 科技巨頭千金同桌成焦點

「戰場從前線變成資料中心」 崔泰源妙喻黃仁勳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）傳出結婚喜訊！黃仁勳日前在美國紐約獲頒2026年范佛利特獎（Van Fleet Award），三星電子會長李在鎔致詞時大談兩人多年交情，沒想到聊著聊著意外透露，黃敏珊就在2天前剛完成終身大事，還當場邀請所有來賓鼓掌祝賀，讓這場科技界重量級聚會多了一段意外插曲。綜合《東亞日報》、《首爾經濟日報》、《韓國經濟新聞》等韓媒報導，黃仁勳9月28日在紐約出席非營利組織韓國協會（The Korea Society）年度晚宴，並獲頒2026年范佛利特獎，表彰他在人工智慧（AI）、半導體創新，以及促進韓美交流方面的貢獻。范佛利特獎創立於1992年，以曾參與韓戰的美軍將領范佛利特（James Van Fleet）命名。三星已故會長李健熙曾於1998年獲獎，SK集團會長崔泰源則是2017年得主。三星電子會長李在鎔與崔泰源當晚都親自出席活動替黃仁勳致意。李在鎔致詞時談到自己與黃仁勳的多年交情，更笑稱兩人之間存在不少巧合。李在鎔表示，兩人至少有3個共同點：都將AI視為重要發展領域、兩人的女兒英文名字都叫「Madison」，就連兩人使用的手機都是三星Galaxy Z Fold8。沒想到話題轉到女兒後，李在鎔突然透露黃敏珊「2天前才剛結婚」，隨即向她送上祝福，還邀請現場來賓一起鼓掌。部分韓媒報導，李在鎔也是當晚才得知這項喜訊。不過目前黃敏珊結婚的消息主要來自李在鎔當晚的公開發言，黃仁勳與輝達並未另外公布婚訊，婚禮細節及結婚對象也沒有公開。有趣的是，兩位科技巨頭口中的「Madison」當晚就在台下比鄰而坐。韓媒拍攝的畫面顯示，黃敏珊與李在鎔22歲的女兒李元珠（Lee Won-joo）一同坐在主桌，兩人座位名牌分別寫著「Madison Huang」及「Madison Lee」。兩人席間以英語交談，互動自然，也意外成為晚宴另一個話題。黃敏珊出生於1991年，目前任職輝達，擔任Omniverse資深總監，參與公司相關業務發展。李元珠則出生於2004年，今年6月自芝加哥大學畢業，過去曾在科技企業及非營利組織實習，此次也陪同父親出席晚宴。SK集團會長崔泰源致詞時，則巧妙以范佛利特的軍事背景連結當前AI競爭。崔泰源表示，數十年前范佛利特將軍在戰場上參與建立韓美合作關係，如今競爭的「戰場」已經轉移到資料中心，站在前線的則是黃仁勳，「領導這場戰鬥的人穿的是皮夾克，而不是軍裝」。他也感謝黃仁勳帶領產業看向未來，並表示能與輝達成為合作夥伴深感榮幸。從三星李在鎔、SK崔泰源雙雙到場，也凸顯隨著AI產業快速發展，輝達與韓國半導體巨頭之間日益緊密的合作關係。